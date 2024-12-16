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  4. Фавориты – в одной группе. Жеребьевка молодежного Итогового турнира
ATP
16 декабря 2024, 03:59 |
44
0

Фавориты – в одной группе. Жеребьевка молодежного Итогового турнира

С 18 по 22 декабря в Джидде состоится Next Gen ATP Finals 2024

16 декабря 2024, 03:59 |
44
0
Фавориты – в одной группе. Жеребьевка молодежного Итогового турнира
ATP. Артур Фис

15 декабря состоялась жеребьевка молодежного Итогового турнира АТР 2024 (игроки не старше 21 года).

Синяя группа:

  • Артур Фис
  • Якуб Меншик
  • Лэрнер Тьен
  • Жоау Фонсека

Красная группа:

  • Алекс Микельсен
  • Шан Цзюньчэн
  • Люка Ван Аш
  • Нишеш Басаваредди

Артур Фис и Якуб Меншик являются главными претендентами на трофей по версии букмекеров.

Next Generation ATP Finals пройдет с 18 по 22 декабря в Джидде, Саудовская Аравия.

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Next Generation ATP Finals Якуб Меншик Люка Ван Аш Артур Фис Шан Цзюньчэн Алекс Микельсен Жоау Фонсека
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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