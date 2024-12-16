ATP16 декабря 2024, 03:59 |
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Фавориты – в одной группе. Жеребьевка молодежного Итогового турнира
С 18 по 22 декабря в Джидде состоится Next Gen ATP Finals 2024
16 декабря 2024, 03:59 |
44
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15 декабря состоялась жеребьевка молодежного Итогового турнира АТР 2024 (игроки не старше 21 года).
Синяя группа:
- Артур Фис
- Якуб Меншик
- Лэрнер Тьен
- Жоау Фонсека
Красная группа:
- Алекс Микельсен
- Шан Цзюньчэн
- Люка Ван Аш
- Нишеш Басаваредди
Артур Фис и Якуб Меншик являются главными претендентами на трофей по версии букмекеров.
Next Generation ATP Finals пройдет с 18 по 22 декабря в Джидде, Саудовская Аравия.
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