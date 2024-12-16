Фавориты – в одной группе. Жеребьевка молодежного Итогового турнира

15 декабря состоялась жеребьевка молодежного Итогового турнира АТР 2024 (игроки не старше 21 года).

Синяя группа:

Артур Фис

Артур Фис Якуб Меншик

Якуб Меншик Лэрнер Тьен

Лэрнер Тьен Жоау Фонсека

Красная группа:

Алекс Микельсен

Алекс Микельсен Шан Цзюньчэн

Шан Цзюньчэн Люка Ван Аш

Люка Ван Аш Нишеш Басаваредди

Артур Фис и Якуб Меншик являются главными претендентами на трофей по версии букмекеров.

Next Generation ATP Finals пройдет с 18 по 22 декабря в Джидде, Саудовская Аравия.