Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Порту – Арсенал
Начало первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов в 22:00 по киевскому времени
Сегодня, 21 февраля, «Порту» на своем домашнем стадионе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет лондонский «Арсенал». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавиу, Венделл, Варела, Гонсалес, Консейсау, Пепе, Галено, Эванилсон.
«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссар.
⚽𝕆 ℕ𝕆𝕊𝕊𝕆 𝟙𝟙 𝕀ℕ𝕀ℂ𝕀𝔸𝕃⚽#FCPAFC #UCL pic.twitter.com/yjjDhR5JkR— FC Porto (@FCPorto) February 21, 2024
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) February 21, 2024
Unchanged from Saturday's win at Burnley ✅
Let's leave it all out there, Gunners 💪 pic.twitter.com/DadsKfYD6e
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