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  4. Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Порту – Арсенал
Лига чемпионов
21 февраля 2024, 21:09 |
1935
0

Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Порту – Арсенал

Начало первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов в 22:00 по киевскому времени

21 февраля 2024, 21:09 |
1935
0
Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Порту – Арсенал

Сегодня, 21 февраля, «Порту» на своем домашнем стадионе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет лондонский «Арсенал». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавиу, Венделл, Варела, Гонсалес, Консейсау, Пепе, Галено, Эванилсон.

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссар.

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Арсенал Лондон Лига чемпионов Порту Александр Зинченко стартовые составы
Источник Sport.ua
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