Сыграет ли Зинченко? Стали известны составы на игру Порту – Арсенал

Сегодня, 21 февраля, «Порту» на своем домашнем стадионе в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов примет лондонский «Арсенал». Начало матча – в 22:00 по киевскому времени. Победитель пары определится в двухматчевом противостоянии.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Порту»: Кошта, Мариу, Пепе, Отавиу, Венделл, Варела, Гонсалес, Консейсау, Пепе, Галено, Эванилсон.

«Арсенал»: Рая, Кивиор, Габриэл, Салиба, Уайт, Хаверц, Райс, Эдегор, Мартинелли, Сака, Троссар.

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Unchanged from Saturday's win at Burnley ✅



Let's leave it all out there, Gunners 💪 pic.twitter.com/DadsKfYD6e