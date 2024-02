ВИДЕО. Что произошло? Звездный Алькарас снялся с матча после двух геймов

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) травмировался на грунтовом турнире АТР 500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия).

Звездный испанец снялся с матча 1/16 финала против Тьяго Монтейро (Бразилия, ATP 117) уже после двух стартовых геймов.

АТР 500 Рио-да-Жанейро. Грунт. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Тьяго Монтейро (Бразилия) [WC] – 1:1, RET., Алькарас

После второго поинта в первом гейме Алькарас оступился и упал на корт, а затем взял медицинский тайм-аут.

Карлос продолжил игру и даже сделал брейк, но затем отдал подачу и понял, что не сможет отыграть весь поединок.

Карлос повредил лодыжку, что напомнило фанатам тенниса жуткую травму Александра Зверева на Ролан Гаррос в 2022 году в матче против Рафаэля Надаля.

Отметим, что Алькарас является прошлогодним финалистом соревнований в Бразилии. На прошлой неделе он не сумел защитить титул в Буэнос-Айерес, проиграв Николасу Харри в полуфинале.

Alcaraz ankle roll on the second point of the match 😱😥#RioOpen pic.twitter.com/eWdImlxd4Z — Tennis Channel (@TennisChannel) February 21, 2024

Just so unfortunate…



After rolling his ankle two points into the match, Carlos Alcaraz retires at 1-1 in his Rio opener against Thiago Monteiro.



Get well soon, @carlosalcaraz - the tide will turn 💛 pic.twitter.com/kNjjbBqzz4 — Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2024

Carlos Alcaraz rolls his ankle 2 points into his match against Monteiro in Rio.



He looks concerned. The ankle is visibly swollen.



Hopefully it isn't anything too serious. 🙏❤️‍🩹 pic.twitter.com/ZV5lfJ0Is9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) February 21, 2024