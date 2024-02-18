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  4. Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса
ATP
18 февраля 2024, 01:05 |
177
1

Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса

Карлос уступил Николасу Харри в полуфинале грунтового турнира АТР 250 в Буэнос-Айресе

18 февраля 2024, 01:05 |
177
1
Громкая сенсация. Алькарас проиграл чилийцу, которого отстраняли от тенниса
Getty Images/Global Images Ukraine. Николас Харри и Карлос Алькарас

В ночь на 18 февраля завершился последний полуфинальный матч грунтового турнира АТР 250 в Буэнос-Айересе (Аргентина).

Первый сеяный соревнований и вторая ракетка мира Карлос Алькарас неожиданно проиграл чилийцу Николасу Харри (АТР 21) в двух сетах за 1 час и 50 минут.

АТР 250 Буэнос-Айрес. Грунт. 1/2 финала

Карлос Алькарас (Испания) [1] – Николас Харри (Чили) [3] – 6:7 (2:7), 3:6

Это была третья встреча теннисистов. Харри впервые обыграл Алькараса.

В поединке за трофей Харри встретится с аргентинцем Факундо Диасом Акоста, который в своем полуфинальном матче обыграл соотечественника Федерико Корию 6:2, 6:3.

Стоит отметить, что в прошлом году Карлос выиграл трофей в столице Аргентины.

Интересно, что Николас был отстранен от тенниса 14 января 2020 года. Дело в том, что в конце 2019 года у него нашли запрещенные препараты, которые были расценены как допинг. Однако впоследствии ITF постановила, что Харри «не несет существенной вины или халатности в своем нарушении». Срок дисквалификации истек 15 ноября 2020 года.

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Карлос Алькарас (теннисист) Николас Харри ATP Буэнос-Айрес Федерико Кория Факундо Диас Акоста
Источник Sport.ua
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