ВИДЕО. Эгиналду остался ни с чем. Назван лучший гол недели в Лиге Европы

Гол нападающего «Милана» Рафаэла Леау признан лучшим по итогам игровой недели в Лиге Европы.

На награду также претендовал результативный удар полузащитника «Шахтера» Эгиналду, сравнявшего счет в компенсированное время поединка против «Марселя», но по итогам голосования проиграл вместе с точными ударами Анжело Пресьядо («Спарта») и Мауро Икарди («Галатасарай»).

Добавим, что в эпизоде с забитым мячом Леау была отмечена разыгранная комбинация, а не собственно результативный удар – Рафаэл отдал классный пас пяткой на партнера, после чего удачно открылся под передачу в штрафной.

So classy 🤤



Rafael Leão wins #UEL Goal of the Week with this skill and finish 🥇@Heineken || #UELGOTW pic.twitter.com/HO3sBNIBJK