Лацио одержал вторую в своей истории победу в плей-офф ЛЧ

Вчера, 14 февраля «Лацио» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома обыграл «Баварию» со счетом 1:0.

Для римского клуба эта победа стала исторической. Это лишь вторая в истории «Лацио» победа в матче плей-офф Лиги чемпионов. Первая была одержана еще в 2000 году – 1:0 в поединке с «Валенсией».

Также «Лацио» стал первым итальянским клубом с 2011 года, который обыграл «Баварию» в еврокубках. Предыдущее поражение «Баварии» нанес миланский «Интер» в Мюнхене в сезоне 2010/2011, также на стадии 1/8 финала.

2 - #Lazio have won a match in the knockout stage of the #ChampionsLeague for the second time in their history- after a 1-0 win v Valencia in 2000; furthermore, the last Italian team to beat Bayern Munich in a European competition was Inter in 2011. Success.#LazioBayernMonaco pic.twitter.com/nC21W67z7W