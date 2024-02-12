Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Анчелотти выбрал голкипера Реала на матч Лиги чемпионов, но не назвал его
Лига чемпионов
12 февраля 2024, 19:55 |
585
0

Анчелотти выбрал голкипера Реала на матч Лиги чемпионов, но не назвал его

Карло так и не ответил точно, кто выйдет на игру с «РБ Лейпциг»: Лунин или Кепа?

12 февраля 2024, 19:55 |
585
0
Анчелотти выбрал голкипера Реала на матч Лиги чемпионов, но не назвал его
УЕФА. Карло Анчелотти

13 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.

Поединок пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

11 февраля главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ему задали уже традиционный вопрос о стартовом голкипере:

«Лунин или Кепа? Я знаю, кто будет играть. Не беспокойтесь, увидите во вторник», – сказал Карло.

Ранее вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи похвалил Андрея Лунина.

По теме:
2 европейских топ-клуба заинтересованы в аренде таланта Реала
ВИДЕО. Кроос уважил особенного фаната, приехав с Реалом в Лейпциг
Голкипер РБ Лейпциг назвал сильное качество Лунина перед матчем ЛЧ с Реалом
Карло Анчелотти Кепа Аррисабалага Андрей Лунин пресс-конференция Реал Мадрид РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Реал Лига чемпионов
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
Хоккей | 11 февраля 2024, 19:41 5
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026

Возможно, команда сыграет два матча

9 ножевых ранений. Детали убийства украинского баскетболиста в Германии
Баскетбол | 12 февраля 2024, 15:35 21
9 ножевых ранений. Детали убийства украинского баскетболиста в Германии
9 ножевых ранений. Детали убийства украинского баскетболиста в Германии

Владимир Ермаков бежал от войны на родине и был убит в Оберхаузене

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
Футбол | 11.02.2024, 21:50
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отдало 20-летнего полузащитника в аренду в родной клуб
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 12.02.2024, 02:23
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Футбол | 12.02.2024, 18:57
Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Миколенко – лучший левый бек АПЛ, Зинченко – в топ-5. Какие оценки у наших?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
Королевский урок. Реал уничтожил Жирону
10.02.2024, 21:26 204
Футбол
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
Лунин прокомментировал победу над Довбиком и Цыганковым. Что сказал Андрей?
11.02.2024, 07:18 14
Футбол
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 27
Футбол
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
Анчелотти высказался о разгроме Жироны, где Лунин отыграл на ноль
11.02.2024, 06:45 7
Футбол
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
ФОТО. Усик пытался купить футболку Залужного за $50 тысяч, но его перебили
11.02.2024, 17:55 3
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем