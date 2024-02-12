Анчелотти выбрал голкипера Реала на матч Лиги чемпионов, но не назвал его
Карло так и не ответил точно, кто выйдет на игру с «РБ Лейпциг»: Лунин или Кепа?
13 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид.
Поединок пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
11 февраля главный тренер королевского клуба Карло Анчелотти провел пресс-конференцию, на которой ему задали уже традиционный вопрос о стартовом голкипере:
«Лунин или Кепа? Я знаю, кто будет играть. Не беспокойтесь, увидите во вторник», – сказал Карло.
Ранее вратарь «РБ Лейпциг» Петер Гулачи похвалил Андрея Лунина.
🗣️ Carlo Ancelotti on Lunin vs Kepa: "I know who will play. Don't worry, you will find out on Tuesday." pic.twitter.com/Inv5FYw7b8— Madrid Zone (@theMadridZone) February 12, 2024
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