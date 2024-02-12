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  4. Голкипер РБ Лейпциг назвал сильное качество Лунина перед матчем ЛЧ с Реалом
Лига чемпионов
12 февраля 2024, 19:02 |
1400
0

Голкипер РБ Лейпциг назвал сильное качество Лунина перед матчем ЛЧ с Реалом

Петер Гулачи провел пресс-конференцию накануне поединка против королевского клуба

12 февраля 2024, 19:02 |
1400
0
Голкипер РБ Лейпциг назвал сильное качество Лунина перед матчем ЛЧ с Реалом
УЕФА. Петер Гулачи

13 февраля состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «РБ Лейпциг» и «Реал» Мадрид. Поединок пройдет на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

12 февраля 33-летний голкипер немецкого клуба Петер Гулачи провел пресс-конференцию, на которой ему задали один из вопросов про украинского вратаря «сливочных» Андрея Лунина:

«Лунин? Я знаю, что видел за последние несколько недель: он был вторым номером, а после травмы Куртуа на поле вышел Кепа, но когда он [Кепа] получил травму, играл Лунин.

Он хорошо играет при выходах один на один. У него есть качественный уровень. Он полноценный вратарь, с ним нужно играть [будет непросто – ред.]», – сказал Гулачи.

Также Гулачи отметил и других игроков «Реала»:

«Мы знаем об индивидуальных качествах Мадрида. Винисиус Жуниор провел фантастическую игру на выходных, есть еще Родриго; мы можем назвать каждого. В центре поля у них много отличного уровня. Несмотря на отсутствие Беллингема, у них сильная атака, и мы не можем сосредоточиться только на одном игроке.

Я очень рад, что могу снова играть [после травмы], играть в Лиге чемпионов. Это особенное событие для всех игроков. Эти последние недели были очень тяжелыми; 2024 год мы начали не очень хорошо, но мы переживем этот период, и я наконец-то смогу играть. Я хочу поддержать команду своим качеством и собираюсь отдать все силы на поле, чтобы добиться хорошего результата», – цитирует слова Гулачи официальный сайт УЕФА.

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Петер Гулачи пресс-конференция Андрей Лунин РБ Лейпциг Реал Мадрид РБ Лейпциг - Реал Лига чемпионов
Источник OneFootball
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