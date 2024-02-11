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Лига Чемпионов
РБ Лейпциг
13.02.2024 22:00 - : -
Реал Мадрид
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
11 февраля 2024, 19:13 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:19
294
0

РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 13 февраля в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

11 февраля 2024, 19:13 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:19
294
0
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Megogo.

РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Реал Мадрид РБ Лейпциг РБ Лейпциг - Реал смотреть онлайн Лига чемпионов Андрей Лунин
Источник Sport.ua
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