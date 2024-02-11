13.02.2024 22:00 - : -
Лига чемпионов11 февраля 2024, 19:13 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:19
294
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РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 13 февраля в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов
11 февраля 2024, 19:13 | Обновлено 11 февраля 2024, 19:19
294
0
Во вторник, 13 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал».
Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе Megogo.
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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