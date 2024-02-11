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  4. Без шансов. Алекс Фергюсон заявил, что Тоттенхэм никогда не выиграет АПЛ
Англия
11 февраля 2024, 16:56 |
1205
0

Без шансов. Алекс Фергюсон заявил, что Тоттенхэм никогда не выиграет АПЛ

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» потроллил лондонский клуб

11 февраля 2024, 16:56 |
1205
0
Без шансов. Алекс Фергюсон заявил, что Тоттенхэм никогда не выиграет АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявил, что «Тоттенхэм» никогда не выиграет чемпионат Англии.

– «Тоттенхэм» когда-нибудь выиграет АПЛ?
– Нет (смеется). В прошлый раз они сделали это в 1961-м – давно. Сегодня ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» слишком сильны.

– Но у «Тоттенхэма» больше шансов на победу в АПЛ, чем у «Ман Юнайтед».
– Никаких шансов, – сказал Фергюсон.

Отметим, что Алекс Фергюсон 13 раз выиграл АПЛ во главе «Манчестер Юнайтед».

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Алекс Фергюсон Манчестер Юнайтед
Источник Sky Sports
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