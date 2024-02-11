Без шансов. Алекс Фергюсон заявил, что Тоттенхэм никогда не выиграет АПЛ
Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» потроллил лондонский клуб
Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявил, что «Тоттенхэм» никогда не выиграет чемпионат Англии.
– «Тоттенхэм» когда-нибудь выиграет АПЛ?
– Нет (смеется). В прошлый раз они сделали это в 1961-м – давно. Сегодня ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» слишком сильны.
– Но у «Тоттенхэма» больше шансов на победу в АПЛ, чем у «Ман Юнайтед».
– Никаких шансов, – сказал Фергюсон.
Отметим, что Алекс Фергюсон 13 раз выиграл АПЛ во главе «Манчестер Юнайтед».
'Will Spurs ever win the Premier League?' 🤔— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) February 11, 2024
Tottenham fan and Sky Sports Racing presenter Matt Chapman asks Sir Alex Ferguson ⬇️ pic.twitter.com/Yf30kLjptt
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