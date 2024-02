Без шансов. Алекс Фергюсон заявил, что Тоттенхэм никогда не выиграет АПЛ

Легендарный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон заявил, что «Тоттенхэм» никогда не выиграет чемпионат Англии.

– «Тоттенхэм» когда-нибудь выиграет АПЛ?

– Нет (смеется). В прошлый раз они сделали это в 1961-м – давно. Сегодня ситуация такова, что «Ливерпуль» и «Ман Сити» слишком сильны.

– Но у «Тоттенхэма» больше шансов на победу в АПЛ, чем у «Ман Юнайтед».

– Никаких шансов, – сказал Фергюсон.

Отметим, что Алекс Фергюсон 13 раз выиграл АПЛ во главе «Манчестер Юнайтед».

'Will Spurs ever win the Premier League?' 🤔



Tottenham fan and Sky Sports Racing presenter Matt Chapman asks Sir Alex Ferguson ⬇️ pic.twitter.com/Yf30kLjptt