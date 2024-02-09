Волошин vs РБ Лейпциг. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

9 февраля в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Действующий победитель турнира АЗ Алкмаар U-19 проведет поединок против «Порту» U19. Победитель пары в четвертьфинале сыграет против «Майнца» U19 или «Манчестер Сити» U19.

«Реал» Мадрид U19 в 1/8 финала встретится с «РБ Лейпциг» U19. Далее у «сливочных» возможен либо «Милан» U19, либо «Брага» U19.

Интересно, что ранее испанское издание Marca сообщало, что 17-летний украинский голкипер королевского клуба Илья Волошин может принять участие в матчах Юношеской Лиги УЕФА.

Матчи 1/8 финала ЮЛУ пройдут 27-28 февраля, четвертьфиналы запланированы на 12-13 марта, полуфиналы – на 19 апреля, а финал состоится 22 апреля в Ньоне (Швейцария).

Юношеская Лига УЕФА. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Бавария U19 – Фейеноорд U19

Олимпиакос U19 – Ланс U19

РБ Зальцбург U19 – Нант U19

Жилина U19 – Копенгаген U19

Нижняя часть сетки

Майнц U19 – Манчестер Сити U19

АЗ Алкмаар U19 – Порту U19

Милан U19 – Брага U19

Реал Мадрид U19 – РБ Лейпциг U19