Волошин vs РБ Лейпциг. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА
«Реал» Мадрид U19 сыграет против немецкой команды, «Ман Сити» U19 против «Майнца» U19
9 февраля в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.
Действующий победитель турнира АЗ Алкмаар U-19 проведет поединок против «Порту» U19. Победитель пары в четвертьфинале сыграет против «Майнца» U19 или «Манчестер Сити» U19.
«Реал» Мадрид U19 в 1/8 финала встретится с «РБ Лейпциг» U19. Далее у «сливочных» возможен либо «Милан» U19, либо «Брага» U19.
Интересно, что ранее испанское издание Marca сообщало, что 17-летний украинский голкипер королевского клуба Илья Волошин может принять участие в матчах Юношеской Лиги УЕФА.
Матчи 1/8 финала ЮЛУ пройдут 27-28 февраля, четвертьфиналы запланированы на 12-13 марта, полуфиналы – на 19 апреля, а финал состоится 22 апреля в Ньоне (Швейцария).
Юношеская Лига УЕФА. Пары 1/8 финала
Верхняя часть сетки
- Бавария U19 – Фейеноорд U19
- Олимпиакос U19 – Ланс U19
- РБ Зальцбург U19 – Нант U19
- Жилина U19 – Копенгаген U19
Нижняя часть сетки
- Майнц U19 – Манчестер Сити U19
- АЗ Алкмаар U19 – Порту U19
- Милан U19 – Брага U19
- Реал Мадрид U19 – РБ Лейпциг U19
The #UYL round of 16 draw is 🌶️— UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) February 9, 2024
Who ya got? pic.twitter.com/0fXkn5OUan
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