Волошин vs РБ Лейпциг. Состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА

9 февраля в швейцарском городе Ньон состоялась жеребьевка 1/8 финала Юношеской Лиги УЕФА.

Действующий победитель турнира АЗ Алкмаар U-19 проведет поединок против «Порту» U19. Победитель пары в четвертьфинале сыграет против «Майнца» U19 или «Манчестер Сити» U19.

«Реал» Мадрид U19 в 1/8 финала встретится с «РБ Лейпциг» U19. Далее у «сливочных» возможен либо «Милан» U19, либо «Брага» U19.

Интересно, что ранее испанское издание Marca сообщало, что 17-летний украинский голкипер королевского клуба Илья Волошин может принять участие в матчах Юношеской Лиги УЕФА.

Матчи 1/8 финала ЮЛУ пройдут 27-28 февраля, четвертьфиналы запланированы на 12-13 марта, полуфиналы – на 19 апреля, а финал состоится 22 апреля в Ньоне (Швейцария).

Юношеская Лига УЕФА. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Нижняя часть сетки

