Стало известно, за какую команду Реала будет выступать Волошин

17-летний украинский голкипер Илья Волошин недавно подписал контракт с мадридским «Реалом».

Юный украинец будет выступать за молодежные команды клуба. Как сообщает Marca, Илья даже может выступить в юношеской Лиги УЕФА за «сливочных», которые начнут свой путь в плей-офф с 1/8 финала турнира.

Но в Испании Волошин может играть только за команду U-17 – «Хувениль С», за которую он уже даже дебютировал против молодежки «Атлетико» Мадрид (5:0).

План клуба состоит в том, чтобы Волошин стал игроком номер один в «Хувениль А» («Реал» Мадрид U-19) в следующей кампании. Его приобретение произвело большую сенсацию, о нем спрашивала половина Европы. Теперь он будет под опекой Альваро Арбелоа, который является специалистом по развитию молодежи.