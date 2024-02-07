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Испания
07 февраля 2024, 08:38 |
270
0

Стало известно, за какую команду Реала будет выступать Волошин

Илья сможет принимать участие в играх юношеской Лиги УЕФА

07 февраля 2024, 08:38 |
270
0
Стало известно, за какую команду Реала будет выступать Волошин
Instagram. Илья Волошин

17-летний украинский голкипер Илья Волошин недавно подписал контракт с мадридским «Реалом».

Юный украинец будет выступать за молодежные команды клуба. Как сообщает Marca, Илья даже может выступить в юношеской Лиги УЕФА за «сливочных», которые начнут свой путь в плей-офф с 1/8 финала турнира.

Но в Испании Волошин может играть только за команду U-17 – «Хувениль С», за которую он уже даже дебютировал против молодежки «Атлетико» Мадрид (5:0).

План клуба состоит в том, чтобы Волошин стал игроком номер один в «Хувениль А» («Реал» Мадрид U-19) в следующей кампании. Его приобретение произвело большую сенсацию, о нем спрашивала половина Европы. Теперь он будет под опекой Альваро Арбелоа, который является специалистом по развитию молодежи.

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Илья Волошин Реал Мадрид Юношеская лига УЕФА Альваро Арбелоа
Источник Marca
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