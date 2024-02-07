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  4. ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
Испания
07 февраля 2024, 07:36 |
3785
2

ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал

«Хувениль С» обыграл юношескую команду «Атлетико» Мадрид со счетом 5:0

07 февраля 2024, 07:36 |
3785
2
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
Instagram. Илья Волошин

17-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Илья Волошин дебютировал в Испании.

Недавно юный украинец подписал контракт со «сливочными» и теперь будет выступать за молодежные команды королевского клуба.

Волошин отыграл второй тайм за «Хувениль С» («Реал» Мадрид U-17) в поединке против «Атлетико» Мадрид, который завершился со счетом 5:0.

Перед трансфером из «Райо Махадаонда», испанские СМИ сравнивали Илью с голкипером основной команды «Реала» Андреем Луниным. Но после встречи с молодежкой «матрасников» испанское издание DefensaCentral назвало Волошина «новым Куртуа».

17-летний вратарь уже показал хорошую работу ног, не соответствующую его возрасту зрелость, спокойствие и голод во всех отношениях. Он, как и бельгиец (Тибо Куртуа), левша. Все ясно понимают, что у «Реала» – новый талант», – пишет DefensaCentral.

ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал в Испании

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видео Илья Волошин Тибо Куртуа Андрей Лунин Реал Мадрид Атлетико Мадрид чемпионат Испании по футболу
Источник DefensaCentral
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Serhii P.
Непогано взаємодіє з захисниками
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+1
Marcus
Цікаво скільки зірочок майбутніх поспливало в зарубіжних клубах. Все-таки, як це доводить, то у нас достатньо талановитої молоді, а ще й те , що у нас не вміють працювати з цією молоддю. Якщо ти, на цей час, не талант рівня Шевченко, то батьки мусять занести , щоб тебе поставили у склад. Не знаю чи змінилася ситуація в зв’язку з війною, може хтось що чув?
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0
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