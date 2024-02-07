17-летний украинский голкипер мадридского «Реала» Илья Волошин дебютировал в Испании.

Недавно юный украинец подписал контракт со «сливочными» и теперь будет выступать за молодежные команды королевского клуба.

Волошин отыграл второй тайм за «Хувениль С» («Реал» Мадрид U-17) в поединке против «Атлетико» Мадрид, который завершился со счетом 5:0.

Перед трансфером из «Райо Махадаонда», испанские СМИ сравнивали Илью с голкипером основной команды «Реала» Андреем Луниным. Но после встречи с молодежкой «матрасников» испанское издание DefensaCentral назвало Волошина «новым Куртуа».

17-летний вратарь уже показал хорошую работу ног, не соответствующую его возрасту зрелость, спокойствие и голод во всех отношениях. Он, как и бельгиец (Тибо Куртуа), левша. Все ясно понимают, что у «Реала» – новый талант», – пишет DefensaCentral.

ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал в Испании