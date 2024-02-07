Юношеская лига УЕФА. Сенсации: вылеты Интера, Атлетико, Севильи, Боруссии Д

7 февраля состоялись 6 матчей стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА и определены все участники 1/8 финала.

Это был день сенсаций: вылетели из турнира Интер, Атлетико М, Севилья, Боруссия Д.

Днем ранее из Юношеской лиги УЕФА выбыла Барселона.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала, 7 февраля

Олимпиакос U19 – Интер U19 – 0:0 (пен. 6:5)

U19 – Интер U19 – 0:0 (пен. 6:5) Партизан U19 – Брага U19 – 0:2

U19 – 0:2 АЗ Алкмаар U19 – Атлетико U19 – 1:0

U19 – Атлетико U19 – 1:0 Жилина U19 – Боруссия Д U19 – 2:1

U19 – Боруссия Д U19 – 2:1 Базель U19 – Бавария U19 – 0:2

U19 – 0:2 Нант U19 – Севилья U19 – 3:3 (пен 3:2)

Все результаты 1/16 финала

В 1/8 финала вышли: