Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Юношеская лига УЕФА. Сенсации: вылеты Интера, Атлетико, Севильи, Боруссии Д
Молодежные турниры
07 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:35
234
0

Юношеская лига УЕФА. Сенсации: вылеты Интера, Атлетико, Севильи, Боруссии Д

Определены все участники 1/8 финала молодежного турнира

07 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:35
234
0
Юношеская лига УЕФА. Сенсации: вылеты Интера, Атлетико, Севильи, Боруссии Д
Getty Images/Global Images Ukraine. АЗ Алкмаар

7 февраля состоялись 6 матчей стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА и определены все участники 1/8 финала.

Это был день сенсаций: вылетели из турнира Интер, Атлетико М, Севилья, Боруссия Д.

Днем ранее из Юношеской лиги УЕФА выбыла Барселона.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала, 7 февраля

  • Олимпиакос U19 – Интер U19 – 0:0 (пен. 6:5)
  • Партизан U19 – Брага U19 – 0:2
  • АЗ Алкмаар U19 – Атлетико U19 – 1:0
  • Жилина U19 – Боруссия Д U19 – 2:1
  • Базель U19 – Бавария U19 – 0:2
  • Нант U19 – Севилья U19 – 3:3 (пен 3:2)

Все результаты 1/16 финала

В 1/8 финала вышли:

  • Победители групп: Копенгаген, Ланс, Реал , РБ Зальцбург, Фейеноорд, Милан, Ман Сити, Порто
  • Из 1/16 финала: РБ Лейпциг, Майнц, Олимпиакос, Брага, АЗ Алкмаар, Жилина, Бавария, Нант

По теме:
Стало известно, за какую команду Реала будет выступать Волошин
Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира
Утвержден новый формат Юношеской лиги УЕФА. Заработает с сезона 2024/25
Юношеская лига УЕФА
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Будут еще подписания? Известно, какой у Шахтера зимний трансферный лимит
Футбол | 07 февраля 2024, 18:41 20
Будут еще подписания? Известно, какой у Шахтера зимний трансферный лимит
Будут еще подписания? Известно, какой у Шахтера зимний трансферный лимит

«Горняки» изначально планировали потратить около 50 миллионов зимой

ФОТО. Президент ФИФА отреагировал на встречу с Шевченко в Париже
Футбол | 07 февраля 2024, 22:42 0
ФОТО. Президент ФИФА отреагировал на встречу с Шевченко в Париже
ФОТО. Президент ФИФА отреагировал на встречу с Шевченко в Париже

Джанни Инфантино высказался о новоиспеченном президенте УАФ

Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Футбол | 07.02.2024, 08:56
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Названа команда, которую готов тренировать Клопп после ухода из Ливерпуля
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Футбол | 07.02.2024, 14:28
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Футбол | 07.02.2024, 00:05
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Кепа отреагировал на доверие Анчелотти к Лунину. Какие выводы сделал баск?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
Мудрик расстался с моделью из россии? Девушка назвала причины разрыва
07.02.2024, 11:10 25
Футбол
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
«Я пожертвовал всеми датами»: Усик упрекнул Фьюри в неуважении
06.02.2024, 15:51
Бокс
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
ВИДЕО. Жена Лунина похвасталась сексуальной фигурой в нижнем белье
06.02.2024, 12:20 25
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 4
Футбол
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
Мудрик просил Челси отпустить его в аренду в январе. Известна реакция клуба
07.02.2024, 17:17 12
Футбол
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
«Какая-то Санта Барбара». Редкач высказался об отношениях Усика и Ломаченко
06.02.2024, 10:15
Бокс
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
ВИДЕО. Новый Лунин или новый Куртуа? Как Волошин дебютировал за Реал
07.02.2024, 07:36 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем