Молодежные турниры07 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:35
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Юношеская лига УЕФА. Сенсации: вылеты Интера, Атлетико, Севильи, Боруссии Д
Определены все участники 1/8 финала молодежного турнира
07 февраля 2024, 23:17 | Обновлено 07 февраля 2024, 23:35
234
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7 февраля состоялись 6 матчей стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА и определены все участники 1/8 финала.
Это был день сенсаций: вылетели из турнира Интер, Атлетико М, Севилья, Боруссия Д.
Днем ранее из Юношеской лиги УЕФА выбыла Барселона.
Юношеская лига УЕФА
1/16 финала, 7 февраля
- Олимпиакос U19 – Интер U19 – 0:0 (пен. 6:5)
- Партизан U19 – Брага U19 – 0:2
- АЗ Алкмаар U19 – Атлетико U19 – 1:0
- Жилина U19 – Боруссия Д U19 – 2:1
- Базель U19 – Бавария U19 – 0:2
- Нант U19 – Севилья U19 – 3:3 (пен 3:2)
Все результаты 1/16 финала
В 1/8 финала вышли:
- Победители групп: Копенгаген, Ланс, Реал , РБ Зальцбург, Фейеноорд, Милан, Ман Сити, Порто
- Из 1/16 финала: РБ Лейпциг, Майнц, Олимпиакос, Брага, АЗ Алкмаар, Жилина, Бавария, Нант
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