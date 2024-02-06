Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира
РБ Лейпциг и Майнц пробились в 1/8 финала молодежных соревнований
6 февраля состоялись два матча стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.
Испанская Барселона в драматичной серии пенальти вылетела из турнира, уступив немецкому Майнцу.
Аналогично РБ Лейпциг в футбольной лотерее обыграл датский Мидтьюлланд, обидчик львовского Руха. При этом немецкий клуб спас игру на 90+5 минуте.
Таким образом, РБ Лейпциг и Майнц пробились в 1/8 финала.
Юношеская лига УЕФА
1/16 финала, 6 февраля
Мидтьюлланд U-19 (Дания) – РБ Лейпциг U-19 (Германия) – 1:1 (пен. 2:4)
Голы: Крюгер Йонсен, 13 – Норбье, 90+5
Майнц U-19 (Германия) – Барселона U-19 (Испания) – 2:2 (пен. 6:5)
Голы: Глейбер, 25, Шульц, 74 – Ноа Дарвих, 34, Даниэль Родригес, 48
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