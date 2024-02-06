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Молодежные турниры
06 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 06 февраля 2024, 22:26
734
0

Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира

РБ Лейпциг и Майнц пробились в 1/8 финала молодежных соревнований

06 февраля 2024, 22:15 | Обновлено 06 февраля 2024, 22:26
734
0
Юношеская лига УЕФА. Барселона в серии пенальти вылетела из турнира
Twitter. Майнц

6 февраля состоялись два матча стадии 1/16 финала Юношеской лиги УЕФА.

Испанская Барселона в драматичной серии пенальти вылетела из турнира, уступив немецкому Майнцу.

Аналогично РБ Лейпциг в футбольной лотерее обыграл датский Мидтьюлланд, обидчик львовского Руха. При этом немецкий клуб спас игру на 90+5 минуте.

Таким образом, РБ Лейпциг и Майнц пробились в 1/8 финала.

Юношеская лига УЕФА

1/16 финала, 6 февраля

Мидтьюлланд U-19 (Дания) – РБ Лейпциг U-19 (Германия) – 1:1 (пен. 2:4)

Голы: Крюгер Йонсен, 13 – Норбье, 90+5

Майнц U-19 (Германия) – Барселона U-19 (Испания) – 2:2 (пен. 6:5)

Голы: Глейбер, 25, Шульц, 74 – Ноа Дарвих, 34, Даниэль Родригес, 48

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Юношеская лига УЕФА Барселона Барселона U-19 Майнц РБ Лейпциг U-19 РБ Лейпциг Мидтьюлланд U-19 Мидтьюлланд серия пенальти видео голов и обзор Ноа Дарвих
Источник Sport.ua
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