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  4. ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе
Англия
05 февраля 2024, 19:19 | Обновлено 05 февраля 2024, 19:22
2097
2

ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе

Коул Палмер не стал долго унывать из-за командной неудачи

05 февраля 2024, 19:19 | Обновлено 05 февраля 2024, 19:22
2097
2
ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 4 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Вулверхэмптоном». Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды.

После встречи английского полузащитника «синих» Коула Палмера заметили в компании друзей в одном из ночных клубов.

Стоит отметить, что в поединке против «волков» Коул Палмер забил первый гол в матче и провел на поле все 90 минут. Сейчас он с 10 голами является лучшим бомбардиром «Челси» в этом сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвз заметили в ночном клубе

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Источник Twitter
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Serhii Babak
після роботи пішов розвіятися, а шо треба траур влаштовувать? 
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0
February 30
Раз уже кто то заложил, значит оштрафуют как Рашфорда из МЮ.)
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0
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