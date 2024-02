ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе

Вчера, 4 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Вулверхэмптоном». Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды.

После встречи английского полузащитника «синих» Коула Палмера заметили в компании друзей в одном из ночных клубов.

Стоит отметить, что в поединке против «волков» Коул Палмер забил первый гол в матче и провел на поле все 90 минут. Сейчас он с 10 голами является лучшим бомбардиром «Челси» в этом сезоне АПЛ.

ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвз заметили в ночном клубе

Cole Palmer was seen in a nightclub last night after the 4-2 defeat to Wolves… pic.twitter.com/R6wPeRnlVy