ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвза заметили в ночном клубе
Коул Палмер не стал долго унывать из-за командной неудачи
Вчера, 4 февраля 2024 года, состоялся матч 23-го тура Английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и «Вулверхэмптоном». Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу гостевой команды.
После встречи английского полузащитника «синих» Коула Палмера заметили в компании друзей в одном из ночных клубов.
Стоит отметить, что в поединке против «волков» Коул Палмер забил первый гол в матче и провел на поле все 90 минут. Сейчас он с 10 голами является лучшим бомбардиром «Челси» в этом сезоне АПЛ.
ВИДЕО. Звезду Челси после поражения от Вулвз заметили в ночном клубе
Cole Palmer was seen in a nightclub last night after the 4-2 defeat to Wolves… pic.twitter.com/R6wPeRnlVy— EPL Bible (@EPLBible) February 5, 2024
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