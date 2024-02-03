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Франция
03 февраля 2024, 06:59 | Обновлено 03 февраля 2024, 07:22
503
0

После закрытия окна. Алжирец со скандалом перешел из Вест Хэма в Лион

Арендное соглашение Саида Бенрахма будет действовать до 30 июня 2024 года.

03 февраля 2024, 06:59 | Обновлено 03 февраля 2024, 07:22
503
0
После закрытия окна. Алжирец со скандалом перешел из Вест Хэма в Лион
ФК Лион. Саид Бенрахма

Французский «Лион» официально сообщил, что взял в аренду у английского «Вест Хэма» 28-летнего алжирского нападающего Саида Бенрахма.

Арендное соглашение будет действовать до 30 июня 2024 года, у «Лиона» будет право выкупа в конце сезона за 14,4 млн евро. В новом клубе Саид будет выступать под номером 17.

Алжирец Саид Бенрахма присоединился к тренировочному центру «Ниццы» в 2013 году и очень быстро начал свой прогресс в Лиге 1. Несколько раз был отдан в аренду во Франции и защищал цвета «Анже», «Газелека Аяччо» и «Аяччо». Затем в «Шатору» он забил 12 голов в 34 матчах, чем привлек внимание клубов Англии.

Приехав летом 2018 года в «Брентфорд», Саид Бенрахма быстро вызвал восхищение, забив 30 голов и отдав 27 результативных передач в 94 матчах за этот клуб. Этот результат позволил игроку сборной Алжира (за которую провел 21 матч) присоединиться к «Вест Хэму» в октябре 2020 года. За молотобойцев сыграл 155 матчей за 3 сезона и выиграл Лигу конференций с партнерами, когда 7 июня 2023 года победил в финале «Фиорентину» (2:1).

«Лион» поприветствовал Саида Бенрахма, опытного игрока, за плечами которого около 350 матчей на самом высоком уровне.

Интересно, что уже после закрытия зимнего окна «Лион» обвинил «Вест Хэм» в недостойном поведении, поскольку лондонский клуб не успел до дедлайна ввести данные по переходу в трансферную систему ФИФА. В ФИФА признали правоту «Лиона» и разрешили французскому клубу подписать 28-летнего алжирца на правах аренды с опцией выкупа.

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Саид Бенрахма Вест Хэм Лион трансферы Лиги 1 трансферы трансферы АПЛ аренда игрока
Источник ФК Лион
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