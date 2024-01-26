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Кубок Англии
Челси
26.01.2024 21:45 – FT 0 : 0
Астон Вилла
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Англия
26 января 2024, 23:40 | Обновлено 27 января 2024, 00:05
1225
21

Челси и Астон Виллу ждет переигровка в Кубке. Мудрик сыграл 15 минут

Бристоль и Ноттингем, Шеффилд Уэнсдей и Ковентри также разошлись миром

26 января 2024, 23:40 | Обновлено 27 января 2024, 00:05
1225
21
Челси и Астон Виллу ждет переигровка в Кубке. Мудрик сыграл 15 минут
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Вечером 26 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии.

Три поединка завершились мирным исходом, и в них назначена переигровка.

Челси и Астон Вилла сыграли первый матч в нулевую ничью (0:0).

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на поле на замену на 77-й минуте и сыграл примерно четверть часа.

Бристоль и Ноттингем (0:0), Шеффилд Уэнсдей и Ковентри (1:1) также разошлись миром и сойдутся в переигровке снова.

Кубок Англии. 1/16 финала, 26 января

Челси – Астон Вилла – 0:0

Челси: Петрович, Гилкрист (Чилуэлл, 65), Тиаго Силва, Дисаси, Бадьяшиль, Галлахер, Фернандес (Чуквуэмека, 89), Кайседо, Палмер, Стерлинг (Броя, 77), Мадуэке (Мудрик, 77).

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Диего Карлос, 82), Лангле, Конса, Морено, Макгинн, Тилеманс (Дзаньоло, 82), Камара, Дуглас Луис, Диаби (Бэйли, 90), Уоткинс.

Предупреждения: Тиаго Силва (9), Тилеманс (46).

Бристоль Сити – Ноттингем Форест – 0:0

Шеффилд Уэнсдей – Ковентри – 1:1

Голы: Гассама, 84 – Торп, 45

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Кубок Англии по футболу Астон Вилла Михаил Мудрик Челси Челси - Астон Вилла Бристоль Сити Ноттингем Форест Ковентри Шеффилд Уэнсдей
Источник Sport.ua
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Комментарии 21
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Volodymyr Shevchenko
Игрок матча - петрович...
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+3
Serhii P.
Треба Мудрика кудись віддавати, толку з нього в "Челсі" не буде.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
odiniznashih
И снова все то же самое на поле - Мудрика откровенно игнорируют, все атаки либо по центру, либо смещаются вправо
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+2
Показать Скрыть 5 ответов
Віктор Коробка
Цікаво, що напишуть про Палмера, якому двічи дарували м'яч перед воротами - а толку нуль. Та й інші , кому Мудрик "заважав", були дуже ефективними. 
   
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+1
Volodymyr Shevchenko
Явно шо собрались продавать и брою и мудрика
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+1
Volodymyr Shevchenko
15 хв, й 2 паси на нього, охуэть!
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+1
Remark
Як сказав би Dmytro11IQ: Безрузельтативний Мудрик вже котрий матч☝️
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0
Показать Скрыть 3 ответа
Remark
Нарешті адекватний заголовок 👍
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0
ВИКТОР АНДРУЩИК
Мало того що провітрився,допоміг Челсі внічию зіграти,один з найкращих.
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-1
Pavel_i_CO
Як Мурло відбігало свої законні 15 хвилин?
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-1
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