Челси и Астон Виллу ждет переигровка в Кубке. Мудрик сыграл 15 минут

Вечером 26 января состоялись матчи 1/16 финала Кубка Англии.

Три поединка завершились мирным исходом, и в них назначена переигровка.

Челси и Астон Вилла сыграли первый матч в нулевую ничью (0:0).

Украинский вингер синих Михаил Мудрик вышел на поле на замену на 77-й минуте и сыграл примерно четверть часа.

Бристоль и Ноттингем (0:0), Шеффилд Уэнсдей и Ковентри (1:1) также разошлись миром и сойдутся в переигровке снова.

Кубок Англии. 1/16 финала, 26 января

Челси – Астон Вилла – 0:0

Челси: Петрович, Гилкрист (Чилуэлл, 65), Тиаго Силва, Дисаси, Бадьяшиль, Галлахер, Фернандес (Чуквуэмека, 89), Кайседо, Палмер, Стерлинг (Броя, 77), Мадуэке (Мудрик, 77).

Астон Вилла: Мартинес, Кэш (Диего Карлос, 82), Лангле, Конса, Морено, Макгинн, Тилеманс (Дзаньоло, 82), Камара, Дуглас Луис, Диаби (Бэйли, 90), Уоткинс.

Предупреждения: Тиаго Силва (9), Тилеманс (46).

Бристоль Сити – Ноттингем Форест – 0:0

Шеффилд Уэнсдей – Ковентри – 1:1

Голы: Гассама, 84 – Торп, 45

