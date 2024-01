ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера по Лиге Европы продал ключевого игрока

Соперник донецкого «Шахтера» по Лиге Европы, французский «Марсель», продал своего основного левого защитника Ренана Лоди в чемпионат Саудовской Аравиии. О подписании 25-летнего бразильца объявил «Аль-Хиляль».

Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Контракт Лоди с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.

Лоди перешел в «Марсель» лишь летом прошлого года из «Атлетико» Мадрид за 20,6 миллиона евро. Суммарно за полгода провел за французский клуб 23 матча во всех турнирах и отличился 1 голевой передачей.

🎥 The Brazilian magic is about to spread ✨ #AlHilal 💙#Lodi_Hilali https://t.co/LMGSAsMCmm pic.twitter.com/iOIPp0jeqj