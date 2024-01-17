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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера по Лиге Европы продал ключевого игрока
Франция
17 января 2024, 15:09 |
1001
0

ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера по Лиге Европы продал ключевого игрока

Ренан Лоди продолжит карьеру в «Аль-Хиляле»

17 января 2024, 15:09 |
1001
0
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Шахтера по Лиге Европы продал ключевого игрока
ФК Аль-Хиляль. Ренан Лоди (слева)

Соперник донецкого «Шахтера» по Лиге Европы, французский «Марсель», продал своего основного левого защитника Ренана Лоди в чемпионат Саудовской Аравиии. О подписании 25-летнего бразильца объявил «Аль-Хиляль».

Сумма трансфера составила 23 миллиона евро. Контракт Лоди с «Аль-Хилялем» рассчитан до лета 2027 года.

Лоди перешел в «Марсель» лишь летом прошлого года из «Атлетико» Мадрид за 20,6 миллиона евро. Суммарно за полгода провел за французский клуб 23 матча во всех турнирах и отличился 1 голевой передачей.

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Аль-Хиляль Марсель трансферы трансферы Лиги 1 Ренан Лоди
Источник ФК Аль-Хиляль
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