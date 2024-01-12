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  4. Аль-Хиляль нацелился на лидера соперника Шахтера в Лиге Европы
Саудовская Аравия
12 января 2024, 21:29 |
454
0

Аль-Хиляль нацелился на лидера соперника Шахтера в Лиге Европы

Бразилец Ренан Лоди выступает за «Марсель» с лета 2023 года

12 января 2024, 21:29 |
454
0
Аль-Хиляль нацелился на лидера соперника Шахтера в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренан Лоди

Французский «Марсель», ближайший соперник донецкого «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы, в скором времени может расстаться с левым защитником/полузащитником Ренаном Лоди.

В услугах бразильского футболиста серьезно заинтересован лидер чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль». По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Эр-Рияда готов выложить за него 20 млн евро, а вот подробности личного контракта, предлагаемого южноамериканцу, остаются неизвестными.

Отметим, что Ренан Лоди перешел в «Марсель» из мадридского «Атлетико» летом 2023-го за 13 млн евро. В первой части сезона-2023/2024 бразилец провел за «провансальцев» 23 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.

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Ренан Лоди Марсель трансферы Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Лига 1 (Франция) трансферы Лиги 1 Атлетико Мадрид Шахтер Донецк Лига Европы Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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