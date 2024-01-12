Аль-Хиляль нацелился на лидера соперника Шахтера в Лиге Европы

Французский «Марсель», ближайший соперник донецкого «Шахтера» в плей-офф Лиги Европы, в скором времени может расстаться с левым защитником/полузащитником Ренаном Лоди.

В услугах бразильского футболиста серьезно заинтересован лидер чемпионата Саудовской Аравии – «Аль-Хиляль». По информации известного инсайдера Фабрицио Романо, клуб из Эр-Рияда готов выложить за него 20 млн евро, а вот подробности личного контракта, предлагаемого южноамериканцу, остаются неизвестными.

Отметим, что Ренан Лоди перешел в «Марсель» из мадридского «Атлетико» летом 2023-го за 13 млн евро. В первой части сезона-2023/2024 бразилец провел за «провансальцев» 23 матча во всех турнирах и сделал одну результативную передачу.