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Испания
14 января 2024, 22:24 | Обновлено 14 января 2024, 22:45
1288
3

Даже Роналду и Роналдо это не удавалось. Винисиус уничтожает Барсу

Винисиус Жуниор – первый бразилец, оформивший хет-трик в ворота Барселоны

14 января 2024, 22:24 | Обновлено 14 января 2024, 22:45
1288
3
Даже Роналду и Роналдо это не удавалось. Винисиус уничтожает Барсу
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В матче за Суперкубок Испании форвард «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

Удивительно, но даже Криштиану Роналду никогда не удавалось оформить три гола в одном матче против исторического каталонского соперника.

Не было хет-триков в ворота «Барселоны» и у легендарного бразильца Роналдо. Винисиус Жуниор стал первым бразильцем «Реала», оформившим хет-трик в битве с «Барселоной».

И все это лишь за 39 минут.

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Винисиус Жуниор Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Суперкубок Испании по футболу Криштиану Роналду Роналдо
Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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andre_lui
Зате я знаю одного украінця який це робив
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+1
Gold Stoned
Вінісіус Жинуор? Та приберіть ви вже російську мову з сайту, спорт юа
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+1
Burevestnik
порівнювати Реал з Барсою десятирічної давності не коректно. 
Барса вже не то, на жаль...
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0
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