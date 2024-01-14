Даже Роналду и Роналдо это не удавалось. Винисиус уничтожает Барсу
Винисиус Жуниор – первый бразилец, оформивший хет-трик в ворота Барселоны
В матче за Суперкубок Испании форвард «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота «Барселоны».
Удивительно, но даже Криштиану Роналду никогда не удавалось оформить три гола в одном матче против исторического каталонского соперника.
Не было хет-триков в ворота «Барселоны» и у легендарного бразильца Роналдо. Винисиус Жуниор стал первым бразильцем «Реала», оформившим хет-трик в битве с «Барселоной».
И все это лишь за 39 минут.
Neither Ronaldo nor Cristiano Ronaldo ever scored a hat-trick for Real Madrid against Barcelona. 😲 https://t.co/PqW1IsXfcd— Squawka (@Squawka) January 14, 2024
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