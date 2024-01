Даже Роналду и Роналдо это не удавалось. Винисиус уничтожает Барсу

В матче за Суперкубок Испании форвард «Реала» Винисиус Жуниор оформил хет-трик в ворота «Барселоны».

Удивительно, но даже Криштиану Роналду никогда не удавалось оформить три гола в одном матче против исторического каталонского соперника.

Не было хет-триков в ворота «Барселоны» и у легендарного бразильца Роналдо. Винисиус Жуниор стал первым бразильцем «Реала», оформившим хет-трик в битве с «Барселоной».

И все это лишь за 39 минут.

