Великую стену не пробили. Китай сыграл вничью с Таджикистаном на Кубке Азии

13 января состоялся матч 1-го тура Кубка Азии 2023 в группе А между сборными Китая и Таджикистана. Игра завершилась со счетом 0:0.

Поединок прошел на стадионе «Абдулла бин Халифа» в Дохе, Катар.

На 80-й минуте поединка китайцы оформили взятие ворот соперников, однако гол отменили из-за офсайда. Команда Таджикистана впервые сыграла на Кубке Азии.

В квартете А Китай и Таджикистан играют вместе с Катаром и Ливаном. Ранее хозяева турнира разбили оппонентов со счетом 3:0.

Во 2-м туре Китай сыграет против Ливана, а Катар встретится с Таджикистаном.

В 1/8 финала выйдут команды, занявшие 1-е и 2-е места в группах, а также четыре лучшие команды, которые окажутся на 3-й позиции.

Кубок Азии 2023. 13 января

Группа А. 1-й тур

Китай – Таджикистан – 0:0

FT | 🇨🇳 China PR 0️⃣-0️⃣ Tajikistan 🇹🇯



