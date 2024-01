36-летний уругвайский нападающий Луис Суарес стал игроком «Интер Майами» и объединился со своим бывшим одноклубником по «Барселоне» Лионелем Месси.

Сегодня уругваец и аргентинец провели совместную тренировку на базе флоридского клуба.

Уже 20 января оба игрока смогут впервые за долгое время сыграть вместе, в товарищеском матче «Интер Майами» встретится со сборной Сальвадора, начало игры запланировано в 03:00.

Ранее Луис Суарес поделился эмоциями от перехода в команду из MLS.

ВИДЕО. Как в старые добрые. Месси и Суарес провели совместную тренировку

Messi and Suàrez back at training together again 🥺 pic.twitter.com/LU4Hfp7YjR