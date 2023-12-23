Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Жду, когда воссоединюсь с друзьями»
Major League Soccer
23 декабря 2023, 14:05 |
360
0

СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Жду, когда воссоединюсь с друзьями»

Опытный форвард обещает отдавать на поле все силы, чтобы радовать болельщиков

23 декабря 2023, 14:05 |
360
0
СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Жду, когда воссоединюсь с друзьями»
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Суарес

36-летний уругвайский форвард Луис Суарес прокомментировал переход в «Интер Майами», с которым опытный нападающий подписал контракт по схеме «1+1».

Своими эмоциями футболист поделился с официальным сайтом клуба MLS.

«Я приятно взволнован и очень рад принять новый вызов вместе с «Интер Майами». С нетерпением жду, чтобы начать. Я готов к работе, чтобы воплотить мечты о выигранных трофеях в реальность вместе с этим замечательным клубом. Я разделяю его амбиции и очень оптимистичен по поводу того, чего мы можем достичь.

Защищая цвета «Интер Майами», я буду отдавать все силы, чтобы радовать наших замечательных болельщиков, о которых я много наслышан. Жду с нетерпением, чтобы воссоединиться со своими друзьями. Также с не меньшим желанием хочется познакомиться с новыми одноклубниками и тренерами».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес – игрок Интер Майами
Контракт подписан. Месси воссоединится с бывшим партнером по Барселоне
Интер Майами сыграет товарищеский матч с клубом, воспитавшим Месси
Луис Суарес Интер Майами Major League Soccer (MLS)
Источник ФК Интер Майами
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023
Футбол | 23 декабря 2023, 00:50 0
«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023
«Второй гол не заслуживали». Гвардиола оценил победу Ман Сити на КЧМ-2023

Жузеп прокомментировал победу «горожан» на турнире в Саудовской Аравии

ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда
Футбол | 23 декабря 2023, 13:24 3
ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда
ФОТО. Сын Андрея Шевченко дебютировал за молодежную команду Уотфорда

Кристиан вышел на замену в матче турнира Hertfordshire Senior Cup

В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Футбол | 23.12.2023, 08:30
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
В 60 раз меньше, чем за требл. Сколько заработал Ман Сити на КЧМ-2023?
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Футбол | 22.12.2023, 18:04
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Суперкомпьютер назвал фаворита Ла Лиги после 18 туров. Каковы шансы Жироны?
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Футбол | 22.12.2023, 23:11
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Месси курит в сторонке. Игрок Манчестер Сити завоевал 14-й титул в 23 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
Анчелотти провел еще один личный разговор с Луниным. Известны итоги
21.12.2023, 13:07 8
Футбол
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
21.12.2023, 18:15 9
Футбол
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
ФОТО. Кайл Уокер и Фелипе Мело устроили драку после окончания финала КЧМ
23.12.2023, 00:41 3
Футбол
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 76
Футбол
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
Уайлдер высказался по поводу боя Усик – Фьюри
21.12.2023, 22:40
Бокс
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
ВИДЕО. Он сделал это снова! Артем Довбик забил Бетису
21.12.2023, 20:48 5
Футбол
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
Реал вырвал победу у Алавеса на 90+2-й и возглавил Ла Лигу, обогнав Жирону
22.12.2023, 00:30 8
Футбол
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
22.12.2023, 00:02 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем