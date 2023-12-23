СУАРЕС – о переходе в Интер Майами: «Жду, когда воссоединюсь с друзьями»

36-летний уругвайский форвард Луис Суарес прокомментировал переход в «Интер Майами», с которым опытный нападающий подписал контракт по схеме «1+1».

Своими эмоциями футболист поделился с официальным сайтом клуба MLS.

«Я приятно взволнован и очень рад принять новый вызов вместе с «Интер Майами». С нетерпением жду, чтобы начать. Я готов к работе, чтобы воплотить мечты о выигранных трофеях в реальность вместе с этим замечательным клубом. Я разделяю его амбиции и очень оптимистичен по поводу того, чего мы можем достичь.

Защищая цвета «Интер Майами», я буду отдавать все силы, чтобы радовать наших замечательных болельщиков, о которых я много наслышан. Жду с нетерпением, чтобы воссоединиться со своими друзьями. Также с не меньшим желанием хочется познакомиться с новыми одноклубниками и тренерами».