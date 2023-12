ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес – игрок Интер Майами

Уругвайский нападающий Луис Суарес стал игроком «Интер Майами», сообщает официальный сайт клуба. Переход произошел на правах свободного агента.

36-летний форвард подписал с клубом контракт до конца 2024 года. Важно заметить, что в договоре также прописана опция продления сотрудничества на еще 1 год.

Отметим, что контракт уругвайца с «Гремио» завершается 31 декабря 2023 года. За прошлый сезон он провел за бразильский клуб 53 матча во всех турнирах, забив 26 мячей и отдав 17 ассистов.

Ранее Луис Суарес признался, что продолжает играть в футбол даже несмотря на боль в колене, суставах и спине. За день до игры уругваец принимает 3 таблетки.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9🏠



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i