Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес – игрок Интер Майами
Major League Soccer
22 декабря 2023, 18:26 | Обновлено 22 декабря 2023, 18:30
1222
6

ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес – игрок Интер Майами

Уругвайский нападающий подписал контракт по схеме 1+1

22 декабря 2023, 18:26 | Обновлено 22 декабря 2023, 18:30
1222
6
ОФИЦИАЛЬНО. Луис Суарес – игрок Интер Майами
ФК Интер Майами. Луис Суарес

Уругвайский нападающий Луис Суарес стал игроком «Интер Майами», сообщает официальный сайт клуба. Переход произошел на правах свободного агента.

36-летний форвард подписал с клубом контракт до конца 2024 года. Важно заметить, что в договоре также прописана опция продления сотрудничества на еще 1 год.

Отметим, что контракт уругвайца с «Гремио» завершается 31 декабря 2023 года. За прошлый сезон он провел за бразильский клуб 53 матча во всех турнирах, забив 26 мячей и отдав 17 ассистов.

Ранее Луис Суарес признался, что продолжает играть в футбол даже несмотря на боль в колене, суставах и спине. За день до игры уругваец принимает 3 таблетки.

По теме:
Разорвут аренду? Игрок Шахтера может досрочно покинуть хорватский клуб
Левый берег подписал бразильского защитника
Фантастический прогресс Довбика. Обновлены цены на футболистов Ла Лиги
трансферы Гремио Луис Суарес Интер Майами Major League Soccer (MLS) свободный агент
Источник ФК Интер Майами
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Футбол | 22 декабря 2023, 12:00 18
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?
Жирона не сможет сыграть в Лиге чемпионов 2024/25 из-за Манчестер Сити?

21 декабря в Twitter поднялась шумиха из-за поста в паблике Madrid Zone

Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Футбол | 21 декабря 2023, 22:35 4
Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона
Кто стал лучшим игроком? Названа оценка Довбика за матч Бетис – Жирона

Игра завершилась со счетом 1:1, Артем отыграл 64 минуты и реализовал пенальти

АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
Футбол | 22.12.2023, 01:07
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
АНЧЕЛОТТИ: Главный конкурент – Жирона? Они показали свой уровень с Бетисом
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
Футбол | 22.12.2023, 11:22
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
ВИДЕО. Крушил все, что было рядом. Эмоции тренера Алавеса после гола Реала
Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023
Футбол | 22.12.2023, 17:45
Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023
Манчестер Сити – Флуминенсе. Прогноз и анонс на финал КЧМ-2023
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lulinnha
Для сім'ї супер ! Покаже і тут свою майстерність. 
Ответить
+2
avk2307
Неймар коли ?
Ответить
0
Показать Скрыть 4 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
Как Армения и Грузия не попали на ЧМ из-за натурализованных бразильцев
22.12.2023, 03:35 1
Футзал
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
Футбольная революция. Объявлен формат Европейской Суперлиги
21.12.2023, 13:45 77
Футбол
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
Довбик получил признание от самого популярного футбольного симулятора
20.12.2023, 22:49 1
Футбол
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
Футбольная ассоциация Англии обвиняет украинца в неподобающем поведении
21.12.2023, 09:00 8
Футбол
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
Мичел прокомментировал матч с Бетисом и объяснил, почему заменил Довбика
22.12.2023, 00:02 12
Футбол
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
ВИДЕО. Забыла о шортах. Футболистка Баварии оконфузилась перед заменой
21.12.2023, 16:53 8
Футбол
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
Успех Украины, фиаско Италии. Кто пробился на ЧМ-2024 по футзалу?
20.12.2023, 21:50 7
Футзал
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
Ман Сити хочет помочь Жироне выиграть Ла Лигу и готов отдать ей игроков
21.12.2023, 18:15 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем