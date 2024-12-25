Шокирующий трансфер. Жирона может подписать бразильскую легенду Реала
Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»
Каталонская «Жирона» интересуется бразильским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает испанское издание todofichajes.
По информации источника, трансфер 32-летнего футболиста может состояться благодаря «Манчестер Сити». «Горожане» всеми силами попытаются помочь клубу-партнеру и ослабить принципиального соперника.
В сезоне 2024/25 Каземиро провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Каземиро может вернуться в мадридский «Реал».
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