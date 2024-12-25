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  4. Шокирующий трансфер. Жирона может подписать бразильскую легенду Реала
Испания
25 декабря 2024, 11:47 |
897
0

Шокирующий трансфер. Жирона может подписать бразильскую легенду Реала

Каземиро может покинуть «Манчестер Юнайтед»

25 декабря 2024, 11:47 |
897
0
Шокирующий трансфер. Жирона может подписать бразильскую легенду Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Каземиро

Каталонская «Жирона» интересуется бразильским полузащитником английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро, сообщает испанское издание todofichajes.

По информации источника, трансфер 32-летнего футболиста может состояться благодаря «Манчестер Сити». «Горожане» всеми силами попытаются помочь клубу-партнеру и ослабить принципиального соперника.

В сезоне 2024/25 Каземиро провел 20 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 12 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Каземиро может вернуться в мадридский «Реал».

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Каземиро Жирона Манчестер Юнайтед Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Манчестер Сити
Дмитро Вербинський Источник: Todofichajes.com
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