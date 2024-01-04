Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Каталонская команда набрала 48 очков в матчах первого круга
Каталонская «Жирона» набрала 48 очков в первом круге чемпионата Испании по футболу.
Если не учитывать результаты классической испанской тройки («Реал» Мадрид, «Барселона» и «Атлетико» Мадрид), то показатель нынешней «Жироны» является лучшим среди всех команд Ла Лиги в XXI веке.
Но даже таких выступлений оказалось недостаточно, чтобы стать чемпионами по итогам первого круга. Сейчас турнирную таблицу возглавляет мадридский «Реал», на счету которого также 48 очков в 19 турах. «Сливочные» имеют преимущество над коллективом Мичела за счет победы в очном матче (3:0).
Ранее «Жирона» попала в исторический топ-реестр по голам в Ла Лиге.
48 - Teams with most points in a @LaLigaEN first round in the 21st Century (excluding Atlético de Madrid, Barcelona and Real Madrid):— OptaJose (@OptaJose) January 4, 2024
48 - GIRONA 23/24 (W15 D3 L1)
43 - Real Sociedad 02/03 (W12 D7 L0)
43 - Valencia 03/04 (W13 D4 L2)
42 - Sevilla 16/17 (W13 D3 L3)
Steamroller. pic.twitter.com/tbS6wijZXi
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