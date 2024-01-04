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  4. Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Испания
04 января 2024, 18:11 | Обновлено 04 января 2024, 18:32
1483
0

Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков

Каталонская команда набрала 48 очков в матчах первого круга

04 января 2024, 18:11 | Обновлено 04 января 2024, 18:32
1483
0
Жирона установила интересный рекорд Ла Лиги по количеству очков
Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Жирона» набрала 48 очков в первом круге чемпионата Испании по футболу.

Если не учитывать результаты классической испанской тройки («Реал» Мадрид, «Барселона» и «Атлетико» Мадрид), то показатель нынешней «Жироны» является лучшим среди всех команд Ла Лиги в XXI веке.

Но даже таких выступлений оказалось недостаточно, чтобы стать чемпионами по итогам первого круга. Сейчас турнирную таблицу возглавляет мадридский «Реал», на счету которого также 48 очков в 19 турах. «Сливочные» имеют преимущество над коллективом Мичела за счет победы в очном матче (3:0).

Ранее «Жирона» попала в исторический топ-реестр по голам в Ла Лиге.

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Источник Opta
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