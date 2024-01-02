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02 января 2024, 12:51 |
330
0

ВИДЕО. Роналду довел мать до слез дорогущим подарком

Долорес Авейру стала владелицей элитного внедорожника

02 января 2024, 12:51 |
330
0
ВИДЕО. Роналду довел мать до слез дорогущим подарком
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду с матерью Долорес Авейру

31 декабря матери лучшего бомбардира по итогам 2023 года португальца Криштиану Роналду исполнилось 69 лет.

По этому случаю футболист решил порадовать родного человека дорогущим подарком. Сын Роналду, Криштиану-младший, привез бабушку в автосалон, где женщине был презентован обвязанный красным бантом внедорожник Porsche Cayenne.

Долорес Авейру была крайне растрогана таким подарком и не сдержала слез от радости.

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Криштиану Роналду Криштиану Роналду-младший день рождения подарок автомобиль lifestyle
Источник Twitter
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