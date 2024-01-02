Другие новости02 января 2024, 12:51 |
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ВИДЕО. Роналду довел мать до слез дорогущим подарком
Долорес Авейру стала владелицей элитного внедорожника
02 января 2024, 12:51 |
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31 декабря матери лучшего бомбардира по итогам 2023 года португальца Криштиану Роналду исполнилось 69 лет.
По этому случаю футболист решил порадовать родного человека дорогущим подарком. Сын Роналду, Криштиану-младший, привез бабушку в автосалон, где женщине был презентован обвязанный красным бантом внедорожник Porsche Cayenne.
Долорес Авейру была крайне растрогана таким подарком и не сдержала слез от радости.
❗️— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) December 31, 2023
Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX
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