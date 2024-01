ВИДЕО. Роналду довел мать до слез дорогущим подарком

31 декабря матери лучшего бомбардира по итогам 2023 года португальца Криштиану Роналду исполнилось 69 лет.

По этому случаю футболист решил порадовать родного человека дорогущим подарком. Сын Роналду, Криштиану-младший, привез бабушку в автосалон, где женщине был презентован обвязанный красным бантом внедорожник Porsche Cayenne.

Долорес Авейру была крайне растрогана таким подарком и не сдержала слез от радости.

❗️



Cristiano Ronaldo gifts his mother a Porsche Cayenne on her birthday. ❤️pic.twitter.com/eRCEYnXuxX