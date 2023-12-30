Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году

Звездный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.

В матче заключительного тура чемпионата в 2023-м 38-летний португалец забил в ворота «Аль-Таавуна», доведя количество свох голов до 54.

Второе место поделили форвард «Баварии» Гарри Кейн и Киллиан Мбаппе из «ПСЖ». У них по 52 результативных удара.

На счету нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холланда 50 голов в календарном году.

Отметим, что «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в этом году официальных матчей уже не сыграют.