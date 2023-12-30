Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году
Саудовская Аравия
30 декабря 2023, 22:50 | Обновлено 30 декабря 2023, 22:58
1013
0

Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году

38-летний португалец все еще в хорошей форме

30 декабря 2023, 22:50 | Обновлено 30 декабря 2023, 22:58
1013
0
Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Звездный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.

В матче заключительного тура чемпионата в 2023-м 38-летний португалец забил в ворота «Аль-Таавуна», доведя количество свох голов до 54.

Второе место поделили форвард «Баварии» Гарри Кейн и Киллиан Мбаппе из «ПСЖ». У них по 52 результативных удара.

На счету нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холланда 50 голов в календарном году.

Отметим, что «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в этом году официальных матчей уже не сыграют.

По теме:
Аль-Наср добыл победу в чемпионате, Роналду забил 54-й гол в 2023 году
Пропустил тренировки, не будет играть. Бензема исчез из Аль-Иттихада
Стало известно, сколько заработает Мбаппе за переход в Реал
Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу Аль-Таавун Килиан Мбаппе Гарри Кейн
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча
Футбол | 30 декабря 2023, 21:18 0
Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча
Вулверхэмптон – Эвертон – 3:0. Без провала Миколенко. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 20-го тура УПЛ

Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Футбол | 30 декабря 2023, 18:20 18
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика
Впервые за 7 месяцев. В матче с Лутоном произошла неприятность для Мудрика

Впервые за долгое время украинец провел всю игру на скамейке

Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии
Футбол | 29.12.2023, 23:24
Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии
Стала известна оценка Трубина за сухой матч чемпионата Португалии
ФОТО. Из-за ракетной атаки поврежден отель Kharkiv Palace в центре Харькова
Война | 30.12.2023, 20:15
ФОТО. Из-за ракетной атаки поврежден отель Kharkiv Palace в центре Харькова
ФОТО. Из-за ракетной атаки поврежден отель Kharkiv Palace в центре Харькова
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Футбол | 30.12.2023, 20:05
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
ВИДЕО. Вратарь вынужденно вышел на замену в поле и забил шедевр с 30 метров
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом
29.12.2023, 07:40 1
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
Молодежный ЧМ по хоккею. Швеция в топ-матче обыграла Канаду
29.12.2023, 23:06 1
Хоккей
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
10 самых высоких футболистов из элитарных дивизионов мирового футбола
30.12.2023, 10:30 11
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
Молодежный ЧМ по хоккею. Словакия забросила 8 шайб и выиграла третий матч
29.12.2023, 15:48
Хоккей
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
ВИДЕО. Ошибка Зинченко привела к голу в ворота Арсенала
28.12.2023, 22:43 17
Футбол
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
Легенда Арсенала отреагировал на гол Вест Хэма, где ошибся Зинченко
29.12.2023, 12:42 5
Футбол
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
«Не доллар, евро или гривна». Селезнев отреагировал на критику Зинченко
29.12.2023, 19:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем