Обошел Кейна, Мбаппе и Холанда. Роналду стал лучшим бомбардиром в 2023 году
38-летний португалец все еще в хорошей форме
Звездный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром 2023 года.
В матче заключительного тура чемпионата в 2023-м 38-летний португалец забил в ворота «Аль-Таавуна», доведя количество свох голов до 54.
Второе место поделили форвард «Баварии» Гарри Кейн и Киллиан Мбаппе из «ПСЖ». У них по 52 результативных удара.
На счету нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холланда 50 голов в календарном году.
Отметим, что «Бавария», «ПСЖ» и «Манчестер Сити» в этом году официальных матчей уже не сыграют.
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