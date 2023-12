Аль-Наср добыл победу в чемпионате, Роналду забил 54-й гол в 2023 году

«Аль-Наср» из Эр-Рияда крупно обыграл «Аль-Таавун» в заключительном матче календарного года чемпионата Саудовской Аравии (4:1).

Звездный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил последний гол своей команды, доведя количество забитых мячей в 2023-м до 54.

Отметим, что Роналду не забивал так много голов с 2016 года, тогда на его счету было 55 результативных ударов. Личный рекорд португальца – 69 забитых мячей в 2013-м.

Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур

«Аль-Таавун» – «Аль-Наср» – 1:4

Голы: Эль-Махдиуи (13) – Брозович (26), Ляпорт (35), Отавиу (50), Роналду (90+2)

He just can't stop scoring 🔥

Cristiano Ronaldo is the world's top scorer in 2023 with 54 Goals 👑



Congratulations GOAT 🐐 pic.twitter.com/3nv0TZdNV3