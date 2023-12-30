Аль-Наср добыл победу в чемпионате, Роналду забил 54-й гол в 2023 году
Криштиану не забивал столько с 2016 года
«Аль-Наср» из Эр-Рияда крупно обыграл «Аль-Таавун» в заключительном матче календарного года чемпионата Саудовской Аравии (4:1).
Звездный португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил последний гол своей команды, доведя количество забитых мячей в 2023-м до 54.
Отметим, что Роналду не забивал так много голов с 2016 года, тогда на его счету было 55 результативных ударов. Личный рекорд португальца – 69 забитых мячей в 2013-м.
Чемпионат Саудовской Аравии. 19-й тур
«Аль-Таавун» – «Аль-Наср» – 1:4
Голы: Эль-Махдиуи (13) – Брозович (26), Ляпорт (35), Отавиу (50), Роналду (90+2)
He just can't stop scoring 🔥— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) December 30, 2023
Cristiano Ronaldo is the world's top scorer in 2023 with 54 Goals 👑
Congratulations GOAT 🐐 pic.twitter.com/3nv0TZdNV3
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