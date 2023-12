Арсенал с Зинченко установил исторический антирекорд в матче с Вест Хэмом

28 декабря состоялся матч 19-го тура АПЛ между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко вышел в стартовом составе и отыграл 63 минуты.

За поединок подопечные Микеля Артеты 77 раз коснулись мяча в штрафной соперника.

«Арсенал» стал первой командой в истории высшего дивизиона Англии, которая не сумела забить при таком количестве касаний в штрафной соперника.

Также стоит отметить, что «канониры» нанесли 30 ударов по воротам «Вест Хэма», 8 из которых – в створ. xG «Арсенала» (ожидаемые голы) составил 2.87.

Видеообзор матча Арсенал – Вест Хэм – 0:2

