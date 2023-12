Друзья игрока из клуба 4-й лиги разбогатели на €11 000 после фиаско Аякса

Соседи по общежитию Тима Питерса решили поставить 15 евро на гол нападающего «Херкулеса» и победу команды 4-го дивизиона над «Аяксом» в 1/16 финала Кубка Нидерландов.

Питерс в итоге забил дважды, а «Херкулес» выиграл со счетом 3:2 у легендарных амстердамцев перед пятью тысячами зрителей на стадионе «Гальгенваард».

Некоторые из соседей Питерса (шестеро из двенадцати сами являются болельщиками «Аякса») теперь стали богаче на 11 265,00 евро.

«Я пока не знаю точных сумм, потому что мой телефон взорвался из-за всех этих сообщений. Но я знаю, что они получают большие деньги», – сказал Питерс в интервью после матча.

В 1/8 финала Кубка «Херкулес» сыграет против «Камбура».

22-year-old Tim Pieters scored twice for amateur fourth-tier USV Hercules against #Ajax in the biggest upset in #KNVBCup history.



Later he found out his university flatmates €15 on him to score and win, and they won €11,265. pic.twitter.com/2RO8IhYrx9