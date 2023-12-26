Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк

2023-й год для украинского женского тенниса был гораздо успешнее предыдущего. Во-первых, из-за того, что в WTA-тур вернулась Элина Свитолина, которая в последние годы является одной из главных звезд всего украинского спорта. Во-вторых, потому что остальные украинки привыкли выступать во время войны, негативные эмоции стали меньше влиять на их результаты.

Очень радует, что сразу четыре украинки завершили сезон в топ-40, уровень игры всех позволяет рассчитывать, что в следующем сезоне можно финишировать даже выше, если все будет идти согласно их плану.

В 2023-м список перспективных украинок расширился, но если Вероника Подрез, Александра Олейникова и другие пока что не подходят под нижеуказанные критерии, то Юлия Стародубцева уверенно сюда попала.

В этом материале традиционно хотелось бы вспомнить выступления украинок из топ-200 одиночного рейтинга.

Элина СВИТОЛИНА

Возраст: 29

Рейтинг, с которого начинала подъем: 1344

Рейтинг на конец года: 25 (+1319)

Личный рекорд: 3 (11.09.2017)

Призовые в 2023 году: $1,457,493

Топ-3 турнира по призовым: Уимблдон ($759,436), Ролан Гаррос ($400,000), US Open ($191,000).

Матчи: 21-12 (турниры WTA Tour 17-9)

Достижение сезона: полуфинал Уимблдона, 1/4 финала Ролан Гаррос, титул в Страсбурге

В 2022 году далеко не самые лучшие выступления Элины завершились весной, после чего она объявила о своей беременности и ушла в декрет. Дочь Скай родилась 15 октября, мало кто ожидал, что уже в начале апреля 2023-го украинка вернется на корт.

Возвращение было не из простых, уровень игры в первых матчах оставлял желать лучшего, были очевидны проблемы с физической формой. Также были неприятные проигрыши с матчболов. Впервые за 10 лет Свитолиной пришлось играть турниры ITF. В пяти стартовых поединках после возвращения удалось добыть всего одну победу над Еленой Габриэлой Русе из Румынии, перспективы вырисовывались не самые радужные. Но на соревнованиях WTA 125 в Сен-Мало после вылета в первом круге Мадрида от Александры Саснович украинка выдала серию из трех побед и в конкурентном матче уступила лишь американке Слоан Стивенс в полуфинале (5:7, 6:7). Чемпионка US Open 2017 сейчас звезд с неба не хватает, но остается игроком высокого уровня.

На втором большом грунтовом турнире в Риме Элина проиграла Цуренко. Леся сравняла счет в личных противостояниях (2-2) и в итоге провела один из лучших сезон в карьере, но об этом ниже. В последнюю неделю перед стартом Открытого чемпионата Франции Свитолина выступила на соревнованиях категории WTA 250 в Страсбурге и неожиданно для всех взяла первый титул после возвращения. На пути к победе были обыграны две «нейтральные» теннисистки Варвара Грачева и Анна Блинкова, чуть позже первая завершила оформление французского гражданства. Больше всего понравилось то, что в финале Элина сыграла так, как она это умела делать в важных матчах на пике (6:2, 6:3). Не стоит забывать, что Свитолина в поединках за титул – одна из самых успешных теннисисток современности. В 14 последних финалах она выиграла 13 титулов, единственное поражения вряд ли кто-то забыл – это финал Итогового турнира WTA 2019 против завершившей уже карьеру австралийки Эшли Барти.

Титул в Страсбурге стал для Свитолиной вторым на этих кортах. В первый ковидный год эти соревнования также проходили перед Ролан Гаррос, который был перенесен на осень. Тогда Элина в финале одержала непростую победу над набирающей ход Еленой Рыбакиной, после чего в который раз была близка к полуфиналу Ролан Гаррос, но в 1/4 финала неожиданно легко проиграла аргентинке Наде Породоске (2:6, 4:6). На этот раз от выступления на грунтовом мейджоре ожиданий особых не было, тем более после непростой недели в Страсбурге и прошлогодней полуфиналистки в роли соперницы в первом раунде. Тем не менее, Элина на старте легко обыграла итальянку Мартину Тревизан (6:2, 6:2), показав свою лучшую грунтовую игру за последние лет 5. Внезапно пошла даже игра у сетки, чего в ее игре практически никогда не наблюдалось.

Усталость после Страсбурга была видна в следующих двух матчах против Сторм Хантер (2:6, 6:3, 6:1) и той же Блинковой (2:6, 6:2, 7:5), но в трех сетах их удавалось дожимать, а в четвертом круге Элина сыграла со своей главной клиенткой – Дарьей Касаткиной. Россиянка на тот момент была девятой ракеткой мира, но с 0-6 в предыдущих встречах вряд ли была большой фавориткой. Игра была упорной и немного нервной, и все же украинка снова оказалась лучше в этом противостоянии (6:4, 7:6). Против Арины Соболенко в четветьфинале уже было без особых шансов (4:6, 4:6), а соперница после завершения встречи еще и устроила театральное представление в клоунском стиле, но об этом не очень хочется вспоминать. Главным итогом стало то, что Свитолина вернулась в топ-100 мирового рейтинга.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Травяной сезон начался с кошмарного поражения против восходящей звезды чешского тенниса Линды Фгурвиртовой в Бирмингеме (2:6, 0:6). Если выбирать худший матч года для украинского тенниса, то это был однозначно он. Чуть позже Элина призналась, что с подготовкой к этому поединку были проблемы, похоже, ее не было совсем. После такого холодного душа для фанатов перед Уимблдоном ожиданий от игры Элины снова не было, все же трава – единственное покрытие, где у Элины до этого года была отрицательная статистика выигранных и проигранных матчей. Спойлер: в 2023-м это удалось исправить.

На Уимблдоне предстояло стартовать против главного ветерана женского тенниса – Винус Уильямс. Американка выиграла на этих кортах 90 матчей и пять титулов, и даже в 43 года была опасной соперницей, так как в Бирмингеме до этого обыграла еще одну травяную специалистку Камилу Джорджи. Представительница США начала мощно, но очень быстро поскользнулась и получила травму колена. Винус смогла доиграть, хотя шансов на победу у нее уже не было. После этого матча Уильямс-старшая вернулась во время американской серии, выиграла один матч у Вероники Кудерметовой и была разгромлена Грет Миннен на US Open (1:6, 1:6). В целом, Винус сыграла всего 10 матчей за год, получив две серьезные травмы. Она рассчитывает вернуться на соревнованиях в Индиан-Уэллс и Майами в следующем году.

Далее на турнирном пути Свитолиной в Лондоне были Элизе Мертенс и София Кенин. Бельгийку удалось обыграть по классике женского тенниса (6:1, 1:6, 6:1), а американка перестала бороться после проигрыша на тай-брейке стартовой партии (7:6, 6:2). В четвертом круге нужно было сдать один из главных экзаменов против самой неудобной соперницы в карьере Элины – Виктории Азаренко. Напомню, что до этого украинка проиграла экс-первой ракетке мира все пять личных встреч. Обе теннисистки никогда не выигрывали ничего серьезного на траве, но до полуфинала Уимблдона доходили. Элина в начале встречи больше нервничала и прогнозируемо отдала первый сет. Во второй же партии игра выровнялась и удалось перевести матч в третий сет. В финальной партии Элина вела 3:0, не удержала преимущество, дело дошло до финального тай-брейка, на котором шла равная борьба до счета 9-9, и все же украинке со второго матчбола удалось вырвать путевку в четвертьфинал эйсом (2:6, 6:4, 7:6). Сама Элина назвала тот матч одним из самых ярких в ее карьере и вторым самым счастливым моментом после рождения дочери. После этих слов где-то взгрустнул Гаэль Монфис.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

В следующем круге Элина сошлась на корте с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая до этого чудом ушла с матчболов против швейцарки Белинды Бенчич. И в этой встрече Элина выглядела лучше польки, заслуживая победить в двух сетах. Иге удалось забрать тай-брейк второго сета, но в третьей партии ее ожидал разгром (7:5, 6:7, 6:2). Для Элины это была вторая победа за год против соперницы из первой десятки на турнирах Grand Slam. За всю карьеру до этого украинка выигрывала лишь один такой матч. Столько же, кстати, было у Дарья Снигур например. Перед полуфиналом с Маркетой Вондроушовой были одновременно и надежды, и опасения, все же чешка – очень неудобная стилистически соперница для Элины, которая любит играть слева-налево. Против топовых левшей так играть нельзя, за это наказывают, что в итоге и случилось. Маркета спустя несколько дней сенсационно выиграла Уимблдон, но по той игре, которую она показала во время турнира, вряд ли хоть кто-то может сказать, что это было незаслуженно. Что касается подготовки к некоторым матчам, то к тренеру Свитолиной Рамону Слейтеру были некоторые вопросы по ходу сезона, хотя в общем нельзя не отметить его вклад в то, что Элина часто показывала теннис высокого уровня со многими интересными моментами, которые ранее в ее игре не наблюдались.

Американская серия для Элины началась с приятных побед над Касаткиной (6:2, 6:2) и Азаренко в Вашингтоне (7:6, 6:4), где украинку остановила одна из лучших теннисисток США Джессика Пегула (4:6, 6:3, 6:4). Уже эти матчи украинка играла на фоне травмы голеностопа, чем можно объяснить разгромное поражение от Даниэль Коллинс в Монреале (2:6, 2:6) и снятие с турнира в Цинциннати. На US Open украинка смогла выдавить максимум из сложившейся ситуации, обыграв Анну Лену Фридзам (6:3, 6:1) и Анастасию Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4), но с Пегулой этот номер уже не прошел. Когда американка включилась в третьей партии, шансов на победу не наблюдалось (4:6, 6:4, 2:6).

На этом сезон для Элины завершился, начался период восстановления, хотя она еще и планировала сыграть за сборную в матче с Нидерландами. Кстати, нельзя упустить тот факт, что фонд Свитолиной получил в управление женскую теннисную сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг на следующие четыре года. Скандалы с ФТУ откровенно уже поднадоели, посмотрим, что выйдет из этого сотрудничества.

Топ-матчи: против Азаренко и Свёнтек на Уимблдоне

Оценка сезона: 9,5 из 10

Задание на следующий сезон: вернуться в топ-10 или финал Grand Slam

Ангелина КАЛИНИНА

Возраст: 26

Рейтинг на начало года: 39

Рейтинг на конец года: 28 (+11)

Личный рекорд: 25 (22.05.2023)

Призовые в 2023 году: $1,148,054

Топ-3 турнира по призовым: Рим ($272,200), Australian Open ($159,415), Уимблдон ($107,587).

Матчи: 29-25

Достижения сезона: финал турнира WTA 1000 в Риме, результативный дебют в сборной Украины

Ангелина наоборот впервые в карьере не сыграла за год ни одного турнира ITF, это показатель того, что она стала полностью конкурентной на высоком уровне. В Австралии все начиналось неплохо, удалось выйти в основу турнира в Аделаиде и дойти до четвертьфинала в Хобарте с поражениями от Азаренко (6:7, 6:7) и Кенин (6:4, 3:6, 1:6) соответственно. На Australian Open Ангелина переиграла экс-девятую ракетку мира Коко Вандевей (6:3, 6:1), для которой это был последний сезон в карьере, и на тот момент 15-ю ракетку мира Петру Квитову (7:5, 6:4). В дебютном для себя третьем раунде австралийского мейджора украинка уступила еще одной чешке Барборе Крейчиковой (2:6, 3:6). В парном разряде с Алисон ван Эйтванк из Бельгии также удалось дойти до третьего круга.

В Линце и Дохе украинка выиграла 1 матч из трех, а в Дубае переиграла Кудерметову (6:3, 5:7, 7:5) и Ястремскую. После этого начался непростой период, на четырех турнирах Ангелина сумела выиграть лишь один поединок. На любимом грунте категорически ничего не получалось до турнира в Риме. В столице Италии Калинина стартовала с легкой победы над Блинковой (6:2, 6:2), которой до этого проиграла 5 матчей из 6. И после этого украинка начала свой путь к финалу. Во втором раунде она одолела Софию Кенин (6:4, 6:2), в третьем – в волевом стиле обыграла Мэдисон Киз (2:6, 6:2, 6:4), в четвертьфинале 3 часа 41 минуту боролась с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии (6:7, 7:6, 6:3), а в полуфинале порадовала всех украинских болельщиков второй победой над Кудерметовой за год (7:5, 5:7, 6:2). Напомню, что перед матчем в Дубае у Вероники была чудовищная серия из восьми подряд побед над украинками, ее жертвами были Свитолина, Костюк, Ястремская, Завацкая и та же Калинина.

Матч с Кудерметовой затянул тоже под три часа и ничего удивительного в том, что организм Ангелины дал сбой в финале против Рыбакиной. После проигрыша первого сета и первого гейма во второй партии украинка снялась со слезами на глазах. Ангелина стала лишь второй украинкой после Свитолиной, сыгравшей в финале турнира WTA 1000. Это позволило ей компенсировать неудачи традиционно успешного грунтового сезона, дебютировав в топ-25 мирового рейтинга.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

К сожалению, травма в Риме отразилась на всем последующем сезоне. До октября Ангелина не могла выиграть больше одного матча ни на одном из турниров, чаще еще и проигрывая в первом раунде. В Кливленде, например, она не смогла выйти на матч второго круга. Более-менее оклематься удалось уже в Пекине, где Калинина неожиданно обыграла восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову (1:6 6:4, 6:1), закрепив этот успех победой над представительницей Австралии Дарьей Сэвилл (6:2, 7:6). В следующем раунде пройти Каролин Гарсию не удалось (3:6, 2:6), перед этим в Токио она также проиграла этой француженке (4:6, 3:6). В Чжэнчжоу Калининой впервые за 4,5 месяца удалось выйти в четвертьфинал турнира WTA, там ее остановила перспективная китаянка Чжэн Циньвэнь (3:6, 2:6), которая в итоге и взяла титул.

Завершился год для Ангелины на мажорной ноте. Она впервые сыграла за сборную Украины, выиграв обе одиночки в противостоянии со сборной Нидерландов, за что позже получила награду Heart Award. Пока так и не понятны причины, почему Калинина не выступала за сборную ранее, но радует, что решилась. Теперь у нас есть отличная возможность через матч с командой Румынии пробиться в финальную стадию. При наличии оптимального состава мы будем фаворитами этого противостояния, которое состоится 12-13 апреля.



ФТУ. Михаил Филима и Ангелина Калинина

В целом, непростой год для Ангелины с несколькими очень яркими моментами, которые солидно повысили ей общий балл. Кстати, задание-максимум на этот сезон (попадать в посев на турнирах Grand Slam) из прошлогоднего подведения итогов она тоже выполнила. На счету Калининой есть титул WTA 125 в Лиможе в 2022 году, но хотелось бы, чтобы она выиграла что-то серьезное, поэтому задание на следующий год соответствующее.

Топ-матч: весь турнир в Риме

Оценка сезона: 8,0 из 10

Задание на следующий сезон: выиграть турнир WTA 250 или выше

Леся ЦУРЕНКО

Возраст: 34

Рейтинг на начало года: 137

Рейтинг на конец года: 31 (+106)

Личный рекорд: 23 (18.02.2019)

Призовые в 2023 году: $963,548

Топ-3 турнира по призовым: Уимблдон ($262,005), Ролан Гаррос ($240,000), US Open ($123,000).

Матчи: 42-16 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 39-16)

Достижение сезона: финал в Хуахине, 1/8 финала Уимблдона

Леся уже несколько лет мучится с травмой локтя, которая постоянно не дает ей играть в полную силу. К примеру, за последние два сезона она 8 раз снималась во время поединков, а еще четыре – до их начала. Обычная ситуация даже в хорошей форме – два-три матча на турнире и завершение борьбы.

Тем не менее, в этом году у нее было много сыгранных матчей и очень высокий процент побед. В Австралии Цуренко начала с 60-тысячника в Канберре, потому что еще находилась во второй сотне рейтинга WTA. На Australian Open удалось в четвертый раз успешно пройти квалификацию. Любопытно, что на стадии отбора в Мельбурне она вообще никогда не проигрывала, уступив только Людмиле Самсоновой, когда квалификационный турнир Aus Open в 2021-м игрался в Дубае. В первом раунде основы против Каролины Муховой ничего не получилось (2:6, 1:6).

Далее Цуренко отправилась в Таиланд, где в хорошо знакомом для украинских болельщиков Хуахине дошла до финала, по пути обыграв четыре соперницы из первой сотни. В полуфинале во второй раз в карьере не смогла доиграть встречу с украинкой канадка Бьянка Андрееску, которая испытывала проблемы с правым плечом. В первом финале WTA после Брисбена-2019 выиграть снова не получилось, Чжу Линь победила со счетом 6:4, 6:4, но Леся наконец-то вернулась в топ-100.



WTA. Леся Цуренко

Цуренко продолжила неплохо играть на харде и на американском континенте, преодолела квалификацию в Индиан-Уэллс. На самом любимом теннисистками турнире WTA 1000 украинка выиграла еще и два матча основной сетки, взяв реванш у Чжу Линь, но на поединок против Арина Соболенко не вышла «по личным причинам». В Майами также удалось пройти отбор с последующим проигрышем Лейле Фернандес в основной сетке (4:6, 3:6).

Грунтовый сезон украинка также провела на высоком уровне. В Чарльстоне ее остановила пятая ракетка мира, в Риме – девятая, в Мадриде и на Ролан Гаррос – только Ига Свёнтек. До этих поражений удалось выиграть 8 матчей в сумме. О победе над Свитолиной в Риме мы уже вспоминали, на Открытом чемпионате Франции была повержена чемпионка 2021 года Барбора Крейчикова (6:2, 6:4), а Андрееску в третьем раунде была деклассирована со счетом 6:1, 6:1. На тот момент сразу две украинки пробились в 1/8 финала Ролан Гаррос, что стало национальным рекордом.

Перед Уимблдоном Леся сыграла всего один матч, уступив Даяне Ястремской в Бирмингеме. На травяном мейджоре удалось показать лучший результат в карьере – четвертый круг. Цуренко в Лондоне обыграла Клер Лю (6:3, 3:6, 6:4), Катерину Синякову (6:4, 6:1) и выдала невероятную битву против румынки Аны Богдан (4:6, 6:3, 7:6). На финальном тай-брейке девушки разыграли 38 поинтов, что стало самым продолжительным тай-брейком в женском одиночном матче турниров Grand Slam в истории. Неудивительно, что сил на 1/8 финала против Пегулы не хватило, американка комфортно победила 6:1, 6:3 и дальше попала на Вондроушову.

3 hours and 40 minutes 🤯



Lesia Tsurenko prevails in an incredible battle against Ana Bogdan, 4-6, 6-3, 7-6(18) 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/kS63QxBQVI — Wimbledon (@Wimbledon) July 7, 2023

Серия американских турниров прошла для Леси без таких оглушительных успехов, она объяснила это тяжелыми мячами, из-за которых ее локоть постоянно давал о себе знать. На US Open и позже в Пекине украинка проиграла двум «нейтральным» теннисисткам, а на соревнованиях WTA 500 в Чжэнчжоу из квалификации дошла до 1/4 финала. На этот раз Барбора Крейчикова уже была в другой форме, чем в Париже, а у Леси снова не хватило сил на борьбу, пришлось сняться после проигранного первого сета. Завершила этот успешный год Цуренко полуфиналом в Монастире, уступив только итальянке Жасмин Паолини, которая в 27 лет начала показывать лучшие результаты в карьере. Для Леси это был 13-й полуфинал турниров WTA за карьеру, больше среди украинок только у Свитолиной (44).

После нескольких невыразительных сезон многие уже списали Цуренко, но она доказала, что все еще готова добывать победы на высоком уровне. В середине года Леся говорила, что локоть ее беспокоит только через день, поэтому есть надежда, что она еще порадует нас значительными достижениями. Физическая форма Цуренко всегда на заоблачном уровне, поэтому на ее возраст смотреть не стоит. Если не будет серьезных травм, то на уровне первой сотни она еще спокойно может играть несколько лет.

Топ-матч: против Андрееску на Ролан Гаррос

Оценка сезона: 9 из 10

Задание на следующий сезон: продолжать играть на высоком уровне

Марта КОСТЮК

Возраст: 21

Рейтинг на начало года: 69

Рейтинг на конец года: 39 (+30)

Личный рекорд: 32 (07.08.2023)

Призовые в 2023 году: $1,104,469

Топ-3 турнира по призовым: Уимблдон ($165,810), Australian Open ($159,415), Пекин ($92,500).

Матчи: 26-22

Достижения сезона: взяла первый титул WTA в одиночном разряде, выиграла парный разряд в Бирмингеме

Сезон 2022 для все украинок был непростым, а для Марты особенно. За год до того она наконец-то вошла в топ-50 и должна была штурмовать более высокие позиции, но как минимум эмоциональная составляющая не позволяла абстрагироваться от всего происходящего в Украине.

Старт этого сезона для Марты был очень успешным. Уже на первом турнире в Аделаиде она прошла квалификацию, а во втором раунде основы совершенно неожиданно обыграла на тот момент 21-ю ракетку мира Елену Рыбакину (6:7, 6:2, 6:3) – чемпионку Уимблдона без очков за победу. В матче 1/4 финала против Онс Жабер этот номер уже не прошел, хотя борьба была равной (7:6, 7:5). Поражение вышло обидным из-за того, что вторая ракетка мира была не в лучшей форме, а после австралийской серии ей пришлось решиться на небольшую операцию. На Australian Open Марта уверенно переиграла свою клиентку Аманду Анисимову (6:3, 6:4), а также легко разобралась с австралийкой Оливией Гадеки (6:2, 6:1). Перед матчем с Пегулой даже были какие-то ожидания, но борьбы не получилось (0:6, 2:6). В парном разряде был первый полуфинал в дуэте с румынкой Русе. Позже с ней же украинка дошла и до 1/2 финала в Мадриде.

После Aus Open Костюк сыграла в четвертьфинале соревнований в Хуахине, где уступила Андрееску (0:6, 6:7). В Абу-Даби и в Дубае Марта продолжила играть в хороший теннис, но дважды была остановлена во втором круге олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич. В ОАЭ девушки отыграла три с половиной часа, такие матчи характеров швейцарка зачастую выигрывает (6:7, 7:6, 6:4 в пользу Бенчич). Для Марты это было 13-е поражение подряд в матчах с соперницами из первой десятки мирового рейтинга, ужасная серия продолжалась.

А дальше был тот самый триумфальный турнир в Остине, где с такими высокорейтинговыми соперницами играть не приходилось. На пути в финал Марта довольно уверенно разобралась со всеми оппонентками, самой высокорейтинговой из которых была американка Даниэль Коллинс, на тот момент 38-я ракетка мира. В финале Костюк обыграла будущую француженку Грачеву (6:3, 7:5), после матча они провели раздельные награждения и фотосессии.



WTA. Марта Костюк

В Индиан-Уэллс и в Маями порадовать болельщиков не удалось, а в матче Билли Джин Кинг против топовой команды Чехии Марте в роли первого номера украинской сборной удалось обыграть Барбору Крейчикову. На большее тогда у нашей команды сил не хватило, но счет 1:3 был закономерным результатом. В это время стало известно, что Марта уже помолвлена. Возможно, из-за переизбытка эмоций в личной жизни грунтовый сезон оказался провальным – всего одна победа в четырех матчах. На Ролан Гаррос Костюк еще и была освистана болельщиками за нежелание жать руку Соболенко, но в Париже своеобразная культура боления, ничего удивительного.

Перед Уимблдоном украинка сыграла только в Бирмингеме. В одиночном разряде она в упорном матче уступила Анастасии Потаповой (7:6, 5:7, 4:6), а в парном взяла титул в дуэте с Крейчиковой. На травяном мейджоре после 0:6 в первом сете чудом удалось камбэкнуть против Марии Саккари, оформив дебютную победу над соперницей из первой десятки и первую победу в противостояниях с гречанкой. Тот матч еще и дважды останавливали из-за дождя, почти готовый сценарий для спортивной драмы. Далее украинка впервые обыграла Паулу Бадосу, испанка после проигрыша 7 из 9 первых геймов приняла решение сняться. После этой встречи Паула официальных матчей так и не играла, травма спины дает о себе знать до сих пор.

На первом американском турнире в Вашингтоне Марта оказалась сильнее Бьянки Андрееску (2:6, 6:3, 7:6) и Каролин Гарсии (6:2, 6:3). Украинку остановила мощная Людмила Самсонова, а дальше в США у Костюк мало что получалось: четыре подряд поражения на больших турнирах. На US Open Марта не смогла ничего противопоставить Елене Рыбакиной из Казахстана (2:6, 1:6), а у сетки после завершения матча еще и почему-то попросила ей выиграть турнир. Наверное, чтобы ее разгромное поражение не казалось таким обидным, но иногда нужно сначала думать, что и кому ты говоришь на камеру.

Только в Сан-Диего удалось обыграть польку Магду Линетт (6:2, 7:6), которая после сильного старта сезона начала понемногу терять уровень. В Токио и Гвадалахаре также мало что получалось, а вот в успешном для нас Пекине Марта оказалась сильнее Элизабетты Коччаретто (1:6, 6:3, 6:4) и Онс Жабер (7:6, 6:1). Была добыта третья победа над топ-10 за год, это один из важных результатов этого сезона. Матч против Самсоновой в третьем круге уже был более конкурентным (4:6, 7:6, 5:7), чем в Вашингтоне, но украинка в четвертый раз проиграла этой сопернице.

Вместо выступления за сборную Марта сыграла свадьбу на Кипре, но она и ранее предупреждала, что до ОИ-2024 в Париже в национальной команде играть, скорее всего, уже не будет. Посмотрим, как с этим вопросом разберется Свитолина.

Закончила год Костюк очень странно. Сложно сказать, кто ей подсказал дать согласие сыграть на выставочном турнире во Франции против россиянки Мирры Андреевой, но она почему-то ответила согласием. Сначала сделав, а потом подумав, она все же отказалась выходить на корт, но осадок остался.

Отмечу, оба прошлогодних задания Марта выполнила, неплохо сработалась с новым тренером Сандрой Заневской, заработала на треть больше, чем в 2022-м, да еще и успела побывать в статусе первой ракетки Украины и завершила лучшей из украинок в парном рейтинге (33). Сезон можно считать успешным, но иногда включать голову не помешает.

Топ-матч: чудо-камбэк в матче с Саккари на Уимблдоне (0:6, 7:5, 6:2)

Оценка сезона: 8 из 10

Задание на следующий сезон: завершить в топ-30

Даяна ЯСТРЕМСКАЯ

Возраст: 23

Рейтинг на начало года: 101

Рейтинг на конец года: 102 (-1)

Личный рекорд: 21 (20.01.2020)

Призовые в 2023 году: $408,847

Топ-4 турнира по призовым: Australian Open ($74,313), Ролан Гаррос ($69,000), Уимблдон ($45,566), US Open ($45,000).

Матчи: 38-29 (турниры WTA Tour с квалификацией 26-25)

Достижение сезона: победа на турнире WTA 125 в Козерках

Даяна в последнее время топчется на месте, и этот сезон очень напомнил то, что мы видели в прошлом году. Главным положительным моментом в Австралии можно назвать то, что Ястремская сразу попала в основу Aus Open. Далее таких приятных подарков по ходу сезону у нее уже не было. В Аделаиде она проиграла первый матч Калининой в отборе (4:6, 4:6), в Мельбурне усупила своей подружке Алене Остапенко (4:6, 2:6). В Хуахине вновь ярко выступить не удалось. Неплохо получилось в Дубае, где украинка прошла оба раунда квалификации, одолев Сару Эррани и Лорен Дэвис. В первом раунде основы удалось уверенно переиграть француженку Ализе Корне (6:2, 6:3), но далее было снова поражение от Ангелины (7:5, 2:6, 3:6).

В который раз Даяна получила уайлд-кард в Индиан-Уэллс и успешно реализовала его победой над венгеркой Анной Бондар (6:3, 6:4), а дальше был получен мастер-класс от Крейчиковой (1:6, 2:6). В Майами пришлось стартовать в квалификации, пройти ее не удалось.

Также стоит вспомнить один не очень приятный момент, связанный с национальной сборной. Даяна была в составе команды на матче против Чехии и даже успела попозировать в футболке с патриотическим мемом, но после первого игрового дня внезапно пропала. Уже на следующий день после завершения матчевой встречи она играла квалификацию в Штутгарте, но сразу же проиграла там американке украинского происхождения Кэти Волынец (6:2, 6:7, 3:6).

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

В начале грунтовой части сезона результаты не радовали, но в Мадриде было две победы в квалификации и эпичный матч против Эжени Бушар в первом круге основы (7:6, 2:6, 2:6). Эпичным он стал из-за того, что канадка после матча вспомнила в соцсетях о допинговом деле Ястремской, по которому украинка была оправдана. Спустя некоторое время Бушар удалила твит и даже извинилась, но Даяна не из тех, кто прощает такие обиды. Продолжение этой истории случилось в отборе US Open, после победы во втором раунде квалификации Даяна не стала жать руку Эжени, а сразу пошла к судье на вышке.

После Мадрида Ястремская дошла до полуфинала на соревнованиях WTA 125 в Реусе и прошла квал в Риме, уверенно обыграв в финале Ребекку Масарову (6:3, 6:2). Неплохо выступила Даяна и в квалификации Ролан Гаррос, где играла впервые. Украинка выиграла все три матча отбора, одолев в финале Грет Миннен из Бельгии (6:2, 2:6, 6:4), но в основной сетке было поражение от Донны Векич (2:6, 5:7).

Во время травяного сезона запомнилась победа над Цуренко в квалификации Бирмингема, а на Уимблдоне отбор пройти не удалось – поражение в финале от швейцарки Селин Наеф (2:6, 6:3, 4:6). После этого был не очень удачный период, который завершился на еще одном турнире WTA 125 в польских Козерках. Даяна на этих соревнованиях дважды проявила волю, отыгравшись после поражения в первом сете – ранее это можно было увидеть нечасто. В матче за титул была обыграна все та же Миннен (2:6, 6:1, 6:3).

Далее до конца года можно вспомнить лишь победу на характере над Сюзан Ламенс в составе сборной, которая подарила команде пропуск в следующую стадию турнира. В концовке Ястремская добила сезон двумя турнирами WTA 125 в Андорре и Анже, где сумела выиграть 3 матча в сумме.

Задания как такового на сезон не было, результата как такового тоже.

Топ-матч: против Цуренко в Бирмингеме (6:2, 6:2)

Оценка сезона: 5,5 из 10

Задание на следующий сезон: попадать в основу турниров Grand Slam

Катерина БАЙНДЛ (Козлова)

Возраст: 29

Рейтинг на начало года: 99

Рейтинг на конец года: 132 (-33)

Личный рекорд: 62 (19.02.2018)

Призовые в 2023 году: $481,474

Топ-4 турнира по призовым: Australian Open ($159,415), US Open ($81,500), Уимблдон ($69,615), Ролан Гаррос ($69,000),

Матчи: 17-21 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 12-16)

Достижения сезона: третий круг Australian Open

Катерина в последние годы играет не так много, виной всему постоянные травмы. Этот сезон не стал исключением, хотя начинался превосходно.

Байндл начала год на турнире в Хобарте, где не смогла пройти в основу. А дальше был Открытый чемпионат Австралии, где украинка впервые пробилась в третий круг турниров Grand Slam. Жребий был неплохой, в первом раунде Катя в непростом поединке одолела Камиллу Рахимову (7:5, 6:7, 6:1), сам матч больше запомнился российскими болельщиками, которые вывесили флаг рф. Именно после этого скандального инцидента флаги рф и рб официально были запрещены на Australian Open. Во втором раунде была обыграна Кэти Макнэлли (6:1, 7:6), а вот на равных пободаться с Остапенко в третьем раунде не получилось (3:6, 0:6).

Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Кто же знал, что следующую победу нужно будет ждать еще почти 5 месяцев. Впрочем, в этом промежутке украинка и сыграла всего пять матчей. На соревнованиях WTA 125 в Макарске Байндл добыла две победу, одну из которых над Кристиной Младенович (7:5, 6:1). А уже отличный результат был добыт на грунтовых соревнованиях в Будапеште. Катя по хорошей сетке дошла до полуфинала, где одолела Клер Лю из США (7:5, 7:6), а вот в матче за титул уступила лаки-лузеру Марии Тимофеевой (3:6, 6:3, 0:6), которая как появилась ниоткуда, так туди и вернулась, выиграв до конца сезона лишь один матч – против Катерины Володько в Дубае.

В 2023-м у Байндл были еще четвертьфиналы в Праге, WTA 125 Чикаго и выход в основную сетку в Пекине. Но успешным сезон назвать никак не выйдет. Также стало известно, что Катя не заявлена в квалификацию Australian Open, а это означает, что она потеряет четверть своих очков и опустится в конец второй сотни. Перспективы не радуют, если она не готовится к чему-то более важному в жизни.

Топ-матч: против Аранчи Рус в Чикаго (7:6, 6:3), где Байндл прервала серию из 18 поражений против соперниц из топ-50

Оценка сезона: 6 из 10

Задание на следующий сезон: вернуться в первую сотню

Дарья СНИГУР

Возраст: 21

Рейтинг на начало года: 148

Рейтинг на конец года: 134 (+14)

Личный рекорд: 105 (14.11.2022)

Призовые в 2023 году: $141,102

Топ-5 турниров по призовым: Australian Open ($25,381), US Open ($22,000), Уимблдон ($16,138), Ролан Гаррос ($16,000), ITF 100 Витория ($15,239).

Матчи: 39-25 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 5-8)

Достижение сезона: победы на турнирах ITF 100 в Витории и ITF 60 в Глазго

Дарья уже не первый год входит в число перспективных украинок, которые претендуют на дебют в первой сотне, но пока что оказаться в числе лучших теннисисток планеты не получается.

В этом сезоне Снигур продолжила преимущественно выступать на турнирах ITF, где у нее есть видимые результаты. На уровне WTA-тура, к большому сожалению, Даша пока что такими успехами похвастать не может. На Australian Open она сумела пройти первый круг квалификации, обыграв мексиканку Фернанду Контрерас Гомес (6:3, 6:7, 6:4). Кто бы мог подумать, что это будет последняя в сезоне победа Снигур на таком уровне. На всех остальных мейджорах она уступала в первом раунде отбора.

Что касается турниров ITF, то было шесть полуфиналов в сезоне, пять из них на уровне ITF W60 и выше. В первых четырех победить не удалось, а в испанской Витории и в Глазго все сложилось наилучшим образом с последующим взятием титула.

Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Что интересно, за год Снигур сыграла всего 6 матчей против игроков из первой сотни и в трех из них праздновала победу. На любимой траве в Ноттингеме в статусе лаки-лузера удалось обыграть на тот момент действующую чемпионку Беатрис Хаддад Майю (6:4, 6:3), а позже на 100-тысячнике в Илкли украинка оказалась сильнее Анны Каролины Шмидловой из Словакии (6:3, 6:1). А ближе к концу сезона Даша в Клуж-Напоке одолела бельгийку Миннен (6:3, 6:2).

Несмотря на два титула, сезон для Снигур вышел хуже предыдущего, особенно по деньгам. За счет участия во втором круге основы US Open в 2022-м разница больше, чем в полтора раза.

Топ-матч: против Хаддад Майи в Ноттингеме

Оценка сезона: 5,0 из 10

Задание на следующий сезон: улучшить результаты на мейджорах

Юлия СТАРОДУБЦЕВА

Возраст: 23

Рейтинг на начало года: без рейтинга

Рейтинг на конец года: 156

Личный рекорд: 151 (27.11.2023)

Призовые в 2023 году: $88,940

Топ-4 турнира по призовым: US Open ($22,000), ITF W60 Самтер ($9,142), ITF W60 Даллас ($9,142), ITF W60 Ранчо-Санта-Фе ($9,142)

Матчи: 46-17

Достижение сезона: 4 титула ITF в одиночном разряде и 3 в парном

Многие впервые услышали о Стародубцевой только в этом сезоне, но она не появилась из ниоткуда. Юлия стала известной в 2016-м, когда в 16-летнем возрасте выиграла взрослый чемпионат Украины. В следующем году украинка отправилась учиться в США и до 2022-го выступала за команду университета Old Dominion (Виргиния). Причина такого решения была в отсутствии финансирования, самостоятельно потянуть выступления на профессиональном уровне она тогда не могла.

После завершения учебы украинка все же решилась возобновить выступления на турнирах ITF, хотя с нулевым рейтингом поначалу это было и непросто. К счастью, уже на вторых соревнованиях ITF W25 в Спринге удалось взять титул и дальше стало дышать чуть легче. Стародубцева продолжала выступления на соревнованиях ITF в США и в мае уже дошла до финала на 60-тысячнике, а в июне выиграла свой первый турнир такой категории. В июле было еще два финала с одним титулом, это позволило подобраться ко второй сотне мирового рейтинга. Еще один удачный отрезок выдался в октябре, благодаря этому украинка улучшила свое положение еще на 50 строчек. Параллельно она играла и парный разряд, где также было три титула. По итогам года – 168-е место в мировой классификации.

Нужно отметить, что одной из целей на сезон у Юлии было попасть в квалификацию US Open, и это получилось. К сожалению, в первом круге отбора Стародубцева в конкурентном матче уступила швейцарке Наеф (7:5, 4:6, 4:6). Закончила год украинка на соревнованиях WTA 125 в чилийской Коллине, где дошла до четвертьфинала.

Уже летом с Юлией начали контактировать представители сборной Украины, ее даже пригласили на матч с Нидерландами. По словам самой теннисистки, желание поехать было, но она не успела оформить нужные документы, которые позволяли свободно выезжать и возвращаться в США. Проблема была решена, когда матчи сборных уже начались, что и позволило сыграть в Чили на следующей неделе.

Как итог, в этом году мы получили еще одну теннисистку с прицелом на первую сотню. Менее чем за год она сразу же дошла до топ-150, очень хочется посмотреть на ее игру на турнирах за пределами США. Пока что на соревнованиях уровня 100-тысячника ITF и выше было непросто, но не все сразу.

Топ-матч: против Сары Эррани в Коллине (6:1, 7:6)

Оценка сезона: 8,5 из 10

Задание на следующий сезон: топ-100

Катарина ЗАВАЦКАЯ

Возраст: 23

Рейтинг на начало года: 310

Рейтинг на конец года: 154 (+156)

Личный рекорд: 103 (03.02.2020)

Призовые в 2023 году: $133,263

Топ-3 турнира по призовым: Australian Open ($25,381), US Open ($22,000), Уимблдон ($16,138)

Матчи: 35-22 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 7-12)

Достижение сезона: два титула ITF в одиночном разряде

В этом сезоне Катарина сыграла на два десятка матчей больше, чем в прошлом году и сумела вернуть утраченные позиции, хотя мы уже который год ожидаем от нее бóльших успехов.

В квалификации Australian Open удалось выиграть один матч, но в финал отбора не пустила Эрика Андреева (6:4, 3:6, 2:6). Катарина продолжила играть квалификацию больших турниров и в Дубае прошла в основу, обыграв при этом 80-ю ракетку мира Мэдисон Бренгл (3:6, 6:1, 6:4). В первом круге основы Завацкая была остановлена Аленой Остапенко (1:6, 4:6).

После этого украинка переключилась на турниры ITF, перед матчевой встречей Кубка Билли Джин Кинг против команды Чехии в апреле удалось сыграть больше поединков. На 40-тысячнике в Мариборе, к примеру, она дошла до полуфинала. В матче за сборную Катарина хоть и проиграла Крейчиковой и Вондроушовой, но в игре против Маркеты вела 3:0 (40:15) в первом сете. По словам капитана команды Михаила Филимы, после этого Катя начала думать о счете, что плачевно сказалось на результате (3:6, 4:6).

На эмоциях после матчей за сборную Завацкая сразу же выиграла 25-тысячник в Италии, на пути к титулу у нее не оказалось ни одной соперницы из топ-200, хотя сама украинка тогда тоже была еще в третьей сотне. Далее были выступления на 100-тысячниках ITF и два четвертьфинала в Трнаве и Мадриде. Следом на 60-тысячнике в Брешии снова удалось взять титул, здесь уже оппозиция была серьезнее.

Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

После перехода на соревнования WTA 125 и выше с результатами стало хуже, с июня по сентябрь украинка выиграла всего 2 матча. Был шанс обыграть Паолини на соревнованиях в Макарске, но на тай-брейке финальной партии Катарина не справилась (2:6, 6:4, 6:7). Квалификации Уимблдона и US Open были неудачными – поражения в первых раундах. Но это все равно лучше, чем не попасть даже в отбор, как на любимом Ролан Гаррос.

Завершить сезон удалось с позитивными эмоциями: сначала Завацкая стала чемпионкой 40-тысячника ITF в Лиссабоне, после чего прошла квалификацию турнира WTA 250 в Монастире и выиграла первый матч основы в сезоне против испанки Джессики Бузас Манейро (6:4, 6:4). Дальше не пустила еще одна испанка Нурия Паррисас-Диас (6:4, 5:7, 2:6). Ближе к рождественским праздникам Катарина сообщила о своей помолвке.

Топ-матч: против Бренгл в Дубае

Оценка сезона: 6 из 10

Задание на следующий сезон: обновить личный рекорд в рейтинге