Триумфальное возвращение Свитолиной, успешный год Цуренко, 1-й титул Костюк

2023-й год для украинского женского тенниса был гораздо успешнее предыдущего. Во-первых, из-за того, что в WTA-тур вернулась Элина Свитолина, которая в последние годы является одной из главных звезд всего украинского спорта. Во-вторых, потому что остальные украинки привыкли выступать во время войны, негативные эмоции стали меньше влиять на их результаты.

Очень радует, что сразу четыре украинки завершили сезон в топ-40, уровень игры всех позволяет рассчитывать, что в следующем сезоне можно финишировать даже выше, если все будет идти согласно их плану.

В 2023-м список перспективных украинок расширился, но если Вероника Подрез, Александра Олейникова и другие пока что не подходят под нижеуказанные критерии, то Юлия Стародубцева уверенно сюда попала.

В этом материале традиционно хотелось бы вспомнить выступления украинок из топ-200 одиночного рейтинга.

Возраст: 29

Рейтинг, с которого начинала подъем: 1344

Рейтинг на конец года: 25 (+1319)

Личный рекорд: 3 (11.09.2017)

Призовые в 2023 году: $1,457,493

Топ-3 турнира по призовым: Уимблдон ($759,436), Ролан Гаррос ($400,000), US Open ($191,000).

Матчи: 21-12 (турниры WTA Tour 17-9)

Достижение сезона: полуфинал Уимблдона, 1/4 финала Ролан Гаррос, титул в Страсбурге

В 2022 году далеко не самые лучшие выступления Элины завершились весной, после чего она объявила о своей беременности и ушла в декрет. Дочь Скай родилась 15 октября, мало кто ожидал, что уже в начале апреля 2023-го украинка вернется на корт.

Возвращение было не из простых, уровень игры в первых матчах оставлял желать лучшего, были очевидны проблемы с физической формой. Также были неприятные проигрыши с матчболов. Впервые за 10 лет Свитолиной пришлось играть турниры ITF. В пяти стартовых поединках после возвращения удалось добыть всего одну победу над Еленой Габриэлой Русе из Румынии, перспективы вырисовывались не самые радужные. Но на соревнованиях WTA 125 в Сен-Мало после вылета в первом круге Мадрида от Александры Саснович украинка выдала серию из трех побед и в конкурентном матче уступила лишь американке Слоан Стивенс в полуфинале (5:7, 6:7). Чемпионка US Open 2017 сейчас звезд с неба не хватает, но остается игроком высокого уровня.

На втором большом грунтовом турнире в Риме Элина проиграла Цуренко. Леся сравняла счет в личных противостояниях (2-2) и в итоге провела один из лучших сезон в карьере, но об этом ниже. В последнюю неделю перед стартом Открытого чемпионата Франции Свитолина выступила на соревнованиях категории WTA 250 в Страсбурге и неожиданно для всех взяла первый титул после возвращения. На пути к победе были обыграны две «нейтральные» теннисистки Варвара Грачева и Анна Блинкова, чуть позже первая завершила оформление французского гражданства. Больше всего понравилось то, что в финале Элина сыграла так, как она это умела делать в важных матчах на пике (6:2, 6:3). Не стоит забывать, что Свитолина в поединках за титул – одна из самых успешных теннисисток современности. В 14 последних финалах она выиграла 13 титулов, единственное поражения вряд ли кто-то забыл – это финал Итогового турнира WTA 2019 против завершившей уже карьеру австралийки Эшли Барти.

Титул в Страсбурге стал для Свитолиной вторым на этих кортах. В первый ковидный год эти соревнования также проходили перед Ролан Гаррос, который был перенесен на осень. Тогда Элина в финале одержала непростую победу над набирающей ход Еленой Рыбакиной, после чего в который раз была близка к полуфиналу Ролан Гаррос, но в 1/4 финала неожиданно легко проиграла аргентинке Наде Породоске (2:6, 4:6). На этот раз от выступления на грунтовом мейджоре ожиданий особых не было, тем более после непростой недели в Страсбурге и прошлогодней полуфиналистки в роли соперницы в первом раунде. Тем не менее, Элина на старте легко обыграла итальянку Мартину Тревизан (6:2, 6:2), показав свою лучшую грунтовую игру за последние лет 5. Внезапно пошла даже игра у сетки, чего в ее игре практически никогда не наблюдалось.

Усталость после Страсбурга была видна в следующих двух матчах против Сторм Хантер (2:6, 6:3, 6:1) и той же Блинковой (2:6, 6:2, 7:5), но в трех сетах их удавалось дожимать, а в четвертом круге Элина сыграла со своей главной клиенткой – Дарьей Касаткиной. Россиянка на тот момент была девятой ракеткой мира, но с 0-6 в предыдущих встречах вряд ли была большой фавориткой. Игра была упорной и немного нервной, и все же украинка снова оказалась лучше в этом противостоянии (6:4, 7:6). Против Арины Соболенко в четветьфинале уже было без особых шансов (4:6, 4:6), а соперница после завершения встречи еще и устроила театральное представление в клоунском стиле, но об этом не очень хочется вспоминать. Главным итогом стало то, что Свитолина вернулась в топ-100 мирового рейтинга.

Травяной сезон начался с кошмарного поражения против восходящей звезды чешского тенниса Линды Фгурвиртовой в Бирмингеме (2:6, 0:6). Если выбирать худший матч года для украинского тенниса, то это был однозначно он. Чуть позже Элина призналась, что с подготовкой к этому поединку были проблемы, похоже, ее не было совсем. После такого холодного душа для фанатов перед Уимблдоном ожиданий от игры Элины снова не было, все же трава – единственное покрытие, где у Элины до этого года была отрицательная статистика выигранных и проигранных матчей. Спойлер: в 2023-м это удалось исправить.

На Уимблдоне предстояло стартовать против главного ветерана женского тенниса – Винус Уильямс. Американка выиграла на этих кортах 90 матчей и пять титулов, и даже в 43 года была опасной соперницей, так как в Бирмингеме до этого обыграла еще одну травяную специалистку Камилу Джорджи. Представительница США начала мощно, но очень быстро поскользнулась и получила травму колена. Винус смогла доиграть, хотя шансов на победу у нее уже не было. После этого матча Уильямс-старшая вернулась во время американской серии, выиграла один матч у Вероники Кудерметовой и была разгромлена Грет Миннен на US Open (1:6, 1:6). В целом, Винус сыграла всего 10 матчей за год, получив две серьезные травмы. Она рассчитывает вернуться на соревнованиях в Индиан-Уэллс и Майами в следующем году.

Далее на турнирном пути Свитолиной в Лондоне были Элизе Мертенс и София Кенин. Бельгийку удалось обыграть по классике женского тенниса (6:1, 1:6, 6:1), а американка перестала бороться после проигрыша на тай-брейке стартовой партии (7:6, 6:2). В четвертом круге нужно было сдать один из главных экзаменов против самой неудобной соперницы в карьере Элины – Виктории Азаренко. Напомню, что до этого украинка проиграла экс-первой ракетке мира все пять личных встреч. Обе теннисистки никогда не выигрывали ничего серьезного на траве, но до полуфинала Уимблдона доходили. Элина в начале встречи больше нервничала и прогнозируемо отдала первый сет. Во второй же партии игра выровнялась и удалось перевести матч в третий сет. В финальной партии Элина вела 3:0, не удержала преимущество, дело дошло до финального тай-брейка, на котором шла равная борьба до счета 9-9, и все же украинке со второго матчбола удалось вырвать путевку в четвертьфинал эйсом (2:6, 6:4, 7:6). Сама Элина назвала тот матч одним из самых ярких в ее карьере и вторым самым счастливым моментом после рождения дочери. После этих слов где-то взгрустнул Гаэль Монфис.

В следующем круге Элина сошлась на корте с первой ракеткой мира Игой Свёнтек, которая до этого чудом ушла с матчболов против швейцарки Белинды Бенчич. И в этой встрече Элина выглядела лучше польки, заслуживая победить в двух сетах. Иге удалось забрать тай-брейк второго сета, но в третьей партии ее ожидал разгром (7:5, 6:7, 6:2). Для Элины это была вторая победа за год против соперницы из первой десятки на турнирах Grand Slam. За всю карьеру до этого украинка выигрывала лишь один такой матч. Столько же, кстати, было у Дарья Снигур например. Перед полуфиналом с Маркетой Вондроушовой были одновременно и надежды, и опасения, все же чешка – очень неудобная стилистически соперница для Элины, которая любит играть слева-налево. Против топовых левшей так играть нельзя, за это наказывают, что в итоге и случилось. Маркета спустя несколько дней сенсационно выиграла Уимблдон, но по той игре, которую она показала во время турнира, вряд ли хоть кто-то может сказать, что это было незаслуженно. Что касается подготовки к некоторым матчам, то к тренеру Свитолиной Рамону Слейтеру были некоторые вопросы по ходу сезона, хотя в общем нельзя не отметить его вклад в то, что Элина часто показывала теннис высокого уровня со многими интересными моментами, которые ранее в ее игре не наблюдались.

Американская серия для Элины началась с приятных побед над Касаткиной (6:2, 6:2) и Азаренко в Вашингтоне (7:6, 6:4), где украинку остановила одна из лучших теннисисток США Джессика Пегула (4:6, 6:3, 6:4). Уже эти матчи украинка играла на фоне травмы голеностопа, чем можно объяснить разгромное поражение от Даниэль Коллинс в Монреале (2:6, 2:6) и снятие с турнира в Цинциннати. На US Open украинка смогла выдавить максимум из сложившейся ситуации, обыграв Анну Лену Фридзам (6:3, 6:1) и Анастасию Павлюченкову (5:7, 6:4, 6:4), но с Пегулой этот номер уже не прошел. Когда американка включилась в третьей партии, шансов на победу не наблюдалось (4:6, 6:4, 2:6).

На этом сезон для Элины завершился, начался период восстановления, хотя она еще и планировала сыграть за сборную в матче с Нидерландами. Кстати, нельзя упустить тот факт, что фонд Свитолиной получил в управление женскую теннисную сборную Украины в Кубке Билли Джин Кинг на следующие четыре года. Скандалы с ФТУ откровенно уже поднадоели, посмотрим, что выйдет из этого сотрудничества.

Топ-матчи: против Азаренко и Свёнтек на Уимблдоне

Оценка сезона: 9,5 из 10

Задание на следующий сезон: вернуться в топ-10 или финал Grand Slam

Возраст: 26

Рейтинг на начало года: 39

Рейтинг на конец года: 28 (+11)

Личный рекорд: 25 (22.05.2023)

Призовые в 2023 году: $1,148,054

Топ-3 турнира по призовым: Рим ($272,200), Australian Open ($159,415), Уимблдон ($107,587).

Матчи: 29-25

Достижения сезона: финал турнира WTA 1000 в Риме, результативный дебют в сборной Украины

Ангелина наоборот впервые в карьере не сыграла за год ни одного турнира ITF, это показатель того, что она стала полностью конкурентной на высоком уровне. В Австралии все начиналось неплохо, удалось выйти в основу турнира в Аделаиде и дойти до четвертьфинала в Хобарте с поражениями от Азаренко (6:7, 6:7) и Кенин (6:4, 3:6, 1:6) соответственно. На Australian Open Ангелина переиграла экс-девятую ракетку мира Коко Вандевей (6:3, 6:1), для которой это был последний сезон в карьере, и на тот момент 15-ю ракетку мира Петру Квитову (7:5, 6:4). В дебютном для себя третьем раунде австралийского мейджора украинка уступила еще одной чешке Барборе Крейчиковой (2:6, 3:6). В парном разряде с Алисон ван Эйтванк из Бельгии также удалось дойти до третьего круга.

В Линце и Дохе украинка выиграла 1 матч из трех, а в Дубае переиграла Кудерметову (6:3, 5:7, 7:5) и Ястремскую. После этого начался непростой период, на четырех турнирах Ангелина сумела выиграть лишь один поединок. На любимом грунте категорически ничего не получалось до турнира в Риме. В столице Италии Калинина стартовала с легкой победы над Блинковой (6:2, 6:2), которой до этого проиграла 5 матчей из 6. И после этого украинка начала свой путь к финалу. Во втором раунде она одолела Софию Кенин (6:4, 6:2), в третьем – в волевом стиле обыграла Мэдисон Киз (2:6, 6:2, 6:4), в четвертьфинале 3 часа 41 минуту боролась с Беатрис Хаддад Майей из Бразилии (6:7, 7:6, 6:3), а в полуфинале порадовала всех украинских болельщиков второй победой над Кудерметовой за год (7:5, 5:7, 6:2). Напомню, что перед матчем в Дубае у Вероники была чудовищная серия из восьми подряд побед над украинками, ее жертвами были Свитолина, Костюк, Ястремская, Завацкая и та же Калинина.

Матч с Кудерметовой затянул тоже под три часа и ничего удивительного в том, что организм Ангелины дал сбой в финале против Рыбакиной. После проигрыша первого сета и первого гейма во второй партии украинка снялась со слезами на глазах. Ангелина стала лишь второй украинкой после Свитолиной, сыгравшей в финале турнира WTA 1000. Это позволило ей компенсировать неудачи традиционно успешного грунтового сезона, дебютировав в топ-25 мирового рейтинга.

К сожалению, травма в Риме отразилась на всем последующем сезоне. До октября Ангелина не могла выиграть больше одного матча ни на одном из турниров, чаще еще и проигрывая в первом раунде. В Кливленде, например, она не смогла выйти на матч второго круга. Более-менее оклематься удалось уже в Пекине, где Калинина неожиданно обыграла восьмую ракетку мира Маркету Вондроушову (1:6 6:4, 6:1), закрепив этот успех победой над представительницей Австралии Дарьей Сэвилл (6:2, 7:6). В следующем раунде пройти Каролин Гарсию не удалось (3:6, 2:6), перед этим в Токио она также проиграла этой француженке (4:6, 3:6). В Чжэнчжоу Калининой впервые за 4,5 месяца удалось выйти в четвертьфинал турнира WTA, там ее остановила перспективная китаянка Чжэн Циньвэнь (3:6, 2:6), которая в итоге и взяла титул.

Завершился год для Ангелины на мажорной ноте. Она впервые сыграла за сборную Украины, выиграв обе одиночки в противостоянии со сборной Нидерландов, за что позже получила награду Heart Award. Пока так и не понятны причины, почему Калинина не выступала за сборную ранее, но радует, что решилась. Теперь у нас есть отличная возможность через матч с командой Румынии пробиться в финальную стадию. При наличии оптимального состава мы будем фаворитами этого противостояния, которое состоится 12-13 апреля.



ФТУ. Михаил Филима и Ангелина Калинина

В целом, непростой год для Ангелины с несколькими очень яркими моментами, которые солидно повысили ей общий балл. Кстати, задание-максимум на этот сезон (попадать в посев на турнирах Grand Slam) из прошлогоднего подведения итогов она тоже выполнила. На счету Калининой есть титул WTA 125 в Лиможе в 2022 году, но хотелось бы, чтобы она выиграла что-то серьезное, поэтому задание на следующий год соответствующее.

Топ-матч: весь турнир в Риме

Оценка сезона: 8,0 из 10

Задание на следующий сезон: выиграть турнир WTA 250 или выше

Возраст: 34

Рейтинг на начало года: 137

Рейтинг на конец года: 31 (+106)

Личный рекорд: 23 (18.02.2019)

Призовые в 2023 году: $963,548

Топ-3 турнира по призовым: Уимблдон ($262,005), Ролан Гаррос ($240,000), US Open ($123,000).

Матчи: 42-16 (турниры WTA Tour с учетом квалификации 39-16)

Достижение сезона: финал в Хуахине, 1/8 финала Уимблдона

Леся уже несколько лет мучится с травмой локтя, которая постоянно не дает ей играть в полную силу. К примеру, за последние два сезона она 8 раз снималась во время поединков, а еще четыре – до их начала. Обычная ситуация даже в хорошей форме – два-три матча на турнире и завершение борьбы.

Тем не менее, в этом году у нее было много сыгранных матчей и очень высокий процент побед. В Австралии Цуренко начала с 60-тысячника в Канберре, потому что еще находилась во второй сотне рейтинга WTA. На Australian Open удалось в четвертый раз успешно пройти квалификацию. Любопытно, что на стадии отбора в Мельбурне она вообще никогда не проигрывала, уступив только Людмиле Самсоновой, когда квалификационный турнир Aus Open в 2021-м игрался в Дубае. В первом раунде основы против Каролины Муховой ничего не получилось (2:6, 1:6).

Далее Цуренко отправилась в Таиланд, где в хорошо знакомом для украинских болельщиков Хуахине дошла до финала, по пути обыграв четыре соперницы из первой сотни. В полуфинале во второй раз в карьере не смогла доиграть встречу с украинкой канадка Бьянка Андрееску, которая испытывала проблемы с правым плечом. В первом финале WTA после Брисбена-2019 выиграть снова не получилось, Чжу Линь победила со счетом 6:4, 6:4, но Леся наконец-то вернулась в топ-100.



WTA. Леся Цуренко

Цуренко продолжила неплохо играть на харде и на американском континенте, преодолела квалификацию в Индиан-Уэллс. На самом любимом теннисистками турнире WTA 1000 украинка выиграла еще и два матча основной сетки, взяв реванш у Чжу Линь, но на поединок против Арина Соболенко не вышла «по личным причинам». В Майами также удалось пройти отбор с последующим проигрышем Лейле Фернандес в основной сетке (4:6, 3:6).

Грунтовый сезон украинка также провела на высоком уровне. В Чарльстоне ее остановила пятая ракетка мира, в Риме – девятая, в Мадриде и на Ролан Гаррос – только Ига Свёнтек. До этих поражений удалось выиграть 8 матчей в сумме. О победе над Свитолиной в Риме мы уже вспоминали, на Открытом чемпионате Франции была повержена чемпионка 2021 года Барбора Крейчикова (6:2, 6:4), а Андрееску в третьем раунде была деклассирована со счетом 6:1, 6:1. На тот момент сразу две украинки пробились в 1/8 финала Ролан Гаррос, что стало национальным рекордом.

Перед Уимблдоном Леся сыграла всего один матч, уступив Даяне Ястремской в Бирмингеме. На травяном мейджоре удалось показать лучший результат в карьере – четвертый круг. Цуренко в Лондоне обыграла Клер Лю (6:3, 3:6, 6:4), Катерину Синякову (6:4, 6:1) и выдала невероятную битву против румынки Аны Богдан (4:6, 6:3, 7:6). На финальном тай-брейке девушки разыграли 38 поинтов, что стало самым продолжительным тай-брейком в женском одиночном матче турниров Grand Slam в истории. Неудивительно, что сил на 1/8 финала против Пегулы не хватило, американка комфортно победила 6:1, 6:3 и дальше попала на Вондроушову.

3 hours and 40 minutes 🤯



Lesia Tsurenko prevails in an incredible battle against Ana Bogdan, 4-6, 6-3, 7-6(18) 🙌#Wimbledon pic.twitter.com/kS63QxBQVI