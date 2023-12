Женская ЛЧ. Обидчицы Ворсклы уступили ПСЖ, Челси в гостях обыграл Хеккен

20 декабря состоялись матчи 4-го тура Лиги чемпионов в группах С и D.

Обидчица «Ворсклы» «Рома» в квалификации турнира уступила «ПСЖ» со счетом 1:3.

В еще одном поединке квартета С «Аякс» выиграл у «Баварии» 1:0.

В группе D «Париж» выиграл у «Реал» Мадрид 1:0 в гостях. В параллельном поединке группы D «Челси» на выезде обыграл «Хеккен» со счетом 3:1.

Лига чемпионов. 20 декабря

Группы С и D. 20 декабря

Реал Мадрид (Испания) – ПСЖ (Франция) – 0:1

(Франция) – 0:1 Хеккен (Швеция) – Челси (Англия) – 1:3

(Англия) – 1:3 Рома (Италия) – Париж (Франция) – 1:3

(Франция) – 1:3 Аякс (Нидерланды) – Бавария (Германия) – 1:0

Турнирные таблицы

⏰ RESULTS ⏰



👊 Victories for Ajax and Paris in Group C! #UWCL pic.twitter.com/piUfA6PNPU — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 20, 2023

⏰ RESULTS ⏰



🔝 Chelsea go top of Group D



⚪️ Real Madrid out of contention #UWCL pic.twitter.com/ysmxLlT2au — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 20, 2023

😲 GROUP C 😲



Who will go through? #UWCL pic.twitter.com/xfbJhjdeUV — UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 20, 2023