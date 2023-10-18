Два автогола. Ворскла во 2-й раз разгромно проиграла Роме в женской ЛЧ
Украинская команда уступила в ответном поединке со счетом 1:6
18 октября состоялся ответный поединок 2-го предварительного этапа Лиги чемпионов УЕФА среди женских команд между клубами «Ворскла» (Украина) и «Рома» (Рим). Игра завершилась со счетом 6:1 в пользу «волчиц».
Единственный гол в составе украинской команды забила Николь Козлова.
В первом матче «Ворскла» проиграла «Роме» со счетом 0:3. Оба поединка состоялись в Риме, на Stadio Tre Fontane.
Таким образом, по итогам двухматчевого противостояния в групповой раунд женской Лиги чемпионов вышла «Рома», а «Ворскла» завершила евросезон.
Лига чемпионов среди женщин. 2-й раунд квалификации
Ворскла (Украина) – Рома (Италия) – 1:6 [первый поединок – 0:3]
Голы: Козлова, 50 – Вьенс, 35, Латорре, 56, Ди Гульельмо, 58, 68, Котик (83, автогол, 88, автогол)
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