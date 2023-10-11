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Лига чемпионов
11 октября 2023, 17:32 | Обновлено 11 октября 2023, 18:53
794
1

Ворскла уступила действующим чемпионкам Италии в квалификации женской ЛЧ

Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды

11 октября 2023, 17:32 | Обновлено 11 октября 2023, 18:53
794
1
Ворскла уступила действующим чемпионкам Италии в квалификации женской ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября на «Stadio Tre Fontane» в Риме состоялся матч второго раунда квалификации женской Лиги чемпионов между клубами «Рома» (Италия) и «Ворскла» (Украина). Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды.

Голами за «желто-красных» отличились Эвелин Винс (15), Мануела Джульяно (58) и Валентина Джачинти (64).

Ответный поединок пройдет 18 октября на том же стадионе. Чтобы попасть в групповой раунд еврокубкового турнира, «Ворскле» нужно будет отыграть разницу в 3 мяча.

«Рома» выиграла чемпионский титул в Италии, а также в прошлом сезоне дошла до четвертьфинала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила испанской «Барселоне».

Женская Лига чемпионов. 2-й раунд квалификации. 11 октября

Рома (Италия) – Ворскла (Украина) – 3:0

Голы: Винс, 15, Джульяно, 58, Джачинти, 64

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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stalevar1250
Женский футбол - удивительное и в то же время забавное зрелище) Смотрел женский ЧМ в Австралия /Новая Зеландия, болел за Англичанок, но победила Испания.
Очень понравилась Сальма Паральэло, талант есть) 
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