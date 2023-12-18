ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд назначил нового главного тренера
Майкл Билл будет работать с Назарием Русиным
Английский «Сандерленд» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший помощник Стивена Джеррарда Майкл Бил.
Контракт со специалистом подписан до завершения сезона 2025/26. Ранее Майкл возглавлял «КПР» и «Рейнджерс».
В Шотландии Бил стал рекордсменом «рейнджеров» по проценту побед - команда под его руководством выигрывала 77.42% матчей, но был уволен в октябре 2023 года.
Сейчас «Сандерленд», в котором играет украинец Назарий Русин, занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 33 очка в 22 турах. Для участия в плей-офф за выход в АПЛ надо быть как минимум шестыми.
🤝 Sunderland AFC is delighted to announce the appointment of Michael Beale as the Club’s new Head Coach.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) December 18, 2023
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