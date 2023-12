ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд назначил нового главного тренера

Английский «Сандерленд» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший помощник Стивена Джеррарда Майкл Бил.

Контракт со специалистом подписан до завершения сезона 2025/26. Ранее Майкл возглавлял «КПР» и «Рейнджерс».

В Шотландии Бил стал рекордсменом «рейнджеров» по проценту побед - команда под его руководством выигрывала 77.42% матчей, но был уволен в октябре 2023 года.

Сейчас «Сандерленд», в котором играет украинец Назарий Русин, занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 33 очка в 22 турах. Для участия в плей-офф за выход в АПЛ надо быть как минимум шестыми.

