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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд назначил нового главного тренера
Англия
18 декабря 2023, 17:01 |
428
0

ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд назначил нового главного тренера

Майкл Билл будет работать с Назарием Русиным

18 декабря 2023, 17:01 |
428
0
ОФИЦИАЛЬНО. Сандерленд назначил нового главного тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Майкл Бил

Английский «Сандерленд» официально объявил о назначении нового главного тренера. Им стал бывший помощник Стивена Джеррарда Майкл Бил.

Контракт со специалистом подписан до завершения сезона 2025/26. Ранее Майкл возглавлял «КПР» и «Рейнджерс».

В Шотландии Бил стал рекордсменом «рейнджеров» по проценту побед - команда под его руководством выигрывала 77.42% матчей, но был уволен в октябре 2023 года.

Сейчас «Сандерленд», в котором играет украинец Назарий Русин, занимает 7-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 33 очка в 22 турах. Для участия в плей-офф за выход в АПЛ надо быть как минимум шестыми.

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Источник ФК Сандерленд
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