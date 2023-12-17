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Англия
17 декабря 2023, 18:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:01
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0

Салах против Онаны. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Юнайтед

Команды встречаются в 17-м туре АПЛ на стадионе Энфилд в Ливерпуле

17 декабря 2023, 18:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:01
230
0
Салах против Онаны. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

17 декабря в 18:30 проходит матч 17-го тура АПЛ между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.

Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы на центральную игру 17-го тура.

Салах против Онаны. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Юнайтед

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Ливерпуль Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Ливерпуль - Манчестер Юнайтед стартовые составы Мохамед Салах
Источник Sport.ua
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