Англия17 декабря 2023, 18:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:01
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Салах против Онаны. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Юнайтед
Команды встречаются в 17-м туре АПЛ на стадионе Энфилд в Ливерпуле
17 декабря 2023, 18:25 | Обновлено 17 декабря 2023, 20:01
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17 декабря в 18:30 проходит матч 17-го тура АПЛ между командами Ливерпуль и Манчестер Юнайтед.
Команды играют на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стали известны стартовые составы на центральную игру 17-го тура.
Салах против Онаны. Стартовые составы на матч Ливерпуль – Ман Юнайтед
How we line-up to take on Manchester United 📋🔴#LIVMUN— Liverpool FC (@LFC) December 17, 2023
🚨 Presenting your United starting XI for today's trip to Anfield 👇#MUFC || #LIVMUN— Manchester United (@ManUtd) December 17, 2023
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