Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. WhoScored: Миколенко в топ-3 лучших фланговых защитников АПЛ
Англия
15 декабря 2023, 23:33 | Обновлено 15 декабря 2023, 23:34
243
0

WhoScored: Миколенко в топ-3 лучших фланговых защитников АПЛ

Украинец проводит очень сильный сезон в «Эвертоне»

15 декабря 2023, 23:33 | Обновлено 15 декабря 2023, 23:34
243
0
WhoScored: Миколенко в топ-3 лучших фланговых защитников АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Статистический портал WhoScored представил свою версию лучших фланговых защитников нынешнего сезона АПЛ по средней оценке. Рассматривались только игроки, которые провели как минимум 10 матчей.

На третьем месте со средней оценкой 7,17 оказался украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Выше него – только Педро Порро из «Тоттенхэма» и Киран Триппьер из «Ньюкасла» со средней оценкой 7,21.

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 2 гола в 12 матчах АПЛ за «Эвертон». 24-летний украинец выступает за клуб с января 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году «Эвертон» переедет на новый стадион.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон переедет на новый стадион в 2025 году
ВИДЕО. Илья Забарный подсказкой помог Борнмуту забить гол в ворота МЮ
КЛОПП – о противостоянии с МЮ: «Особенный матч с историческим соперником»
Виталий Миколенко Эвертон Английская Премьер-лига WhoScored Киран Триппьер
Источник WhoScored
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Футбол | 15 декабря 2023, 20:28 22
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера
Букмекеры назвали наиболее вероятный следующий клуб Судакова после Шахтера

Слухи о переходе Георгия в «Ювентус» ходят уже давно

Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Хоккей | 15 декабря 2023, 19:01 13
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ
Снова камбэк. Украина U-20 обыграла Хорватию в матче молодежного ЧМ

Украинская команда оформила 5 шайб

Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Футбол | 15.12.2023, 09:18
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Пять лучших бразильских легионеров в истории Динамо
Космические цифры Мбаппе. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Лиге 1
Футбол | 15.12.2023, 21:30
Космические цифры Мбаппе. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Лиге 1
Космические цифры Мбаппе. Названы игроки с наибольшими зарплатами в Лиге 1
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Футбол | 15.12.2023, 06:05
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Итоги Лиги конференций. Заря заняла третье место. Кто вышел в плей-офф?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
Меркушина – лучшая среди украинок. Состоялся женский спринт этапа КМ
14.12.2023, 16:24 9
Биатлон
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 24
Футбол
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
ESPN обновил рейтинг лучших боксеров в мире. На каком месте Усик?
13.12.2023, 18:43 1
Бокс
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
Призовые УЕФА. Сколько заработал Шахтер за группу Лиги чемпионов
14.12.2023, 15:11 38
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
14.12.2023, 00:15 5
Футбол
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
Главный тренер Жироны влюблен в игру своего подчиненного
14.12.2023, 14:33 1
Футбол
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
Жирона и мадридский Реал зимой могут обменяться игроками
14.12.2023, 20:06 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем