WhoScored: Миколенко в топ-3 лучших фланговых защитников АПЛ

Статистический портал WhoScored представил свою версию лучших фланговых защитников нынешнего сезона АПЛ по средней оценке. Рассматривались только игроки, которые провели как минимум 10 матчей.

На третьем месте со средней оценкой 7,17 оказался украинский защитник «Эвертона» Виталий Миколенко. Выше него – только Педро Порро из «Тоттенхэма» и Киран Триппьер из «Ньюкасла» со средней оценкой 7,21.

В нынешнем сезоне на счету Миколенко 2 гола в 12 матчах АПЛ за «Эвертон». 24-летний украинец выступает за клуб с января 2022 года.

Ранее сообщалось о том, что в 2025 году «Эвертон» переедет на новый стадион.

🔥 Highest rated full-backs in the Premier League this season (10+ apps):



🥇 Pedro Porro / Kieran Trippier - 7.21

🥈 Vitalii Mykolenko - 7.17

🥉 Trent Alexander-Arnold - 7.16

🏅 Antonee Robinson - 6.99

🏅 Diogo Dalot - 6.94 pic.twitter.com/vQom5p51R4