Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023
В четвертьфинале японская «Урава Редс» минимально обыграла «Леон» из Мексики
15 декабря состоялся первый четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).
Японская «Урава Редс» минимально обыграла представителя Мексики «Леон» со счетом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте забил Алекс Схалк. На 84-й защитник мексиканского клуба Вильям Тесильо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.
В полуфинале соревнований «Урава Редс» сыграет против английского «Манчестер Сити». Подопечные Жузепа Гвардиолы стартуют на КЧМ 2023 с 1/2 финала.
15 декабря в 20:00 по Киеву состоится второй четвертьфинальный матч турнира между «Аль-Ахли» (Египет) и «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия). Ранее саудовцы в 1/8 финала уверенно выиграли у «Окленд Сити» 3:0.
Клубный чемпионат мира 2023. 1/4 финала
Леон (Мексика) – Урава Редс (Япония) – 0:1
Голы: Схалк, 78
Удаление: Тесильо, 84
🇯🇵 @REDSOFFICIAL are through to the next round of the #ClubWC. 👏— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 15, 2023
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