Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023

15 декабря состоялся первый четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Японская «Урава Редс» минимально обыграла представителя Мексики «Леон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Алекс Схалк. На 84-й защитник мексиканского клуба Вильям Тесильо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В полуфинале соревнований «Урава Редс» сыграет против английского «Манчестер Сити». Подопечные Жузепа Гвардиолы стартуют на КЧМ 2023 с 1/2 финала.

15 декабря в 20:00 по Киеву состоится второй четвертьфинальный матч турнира между «Аль-Ахли» (Египет) и «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия). Ранее саудовцы в 1/8 финала уверенно выиграли у «Окленд Сити» 3:0.

Клубный чемпионат мира 2023. 1/4 финала

Леон (Мексика) – Урава Редс (Япония) – 0:1

Голы: Схалк, 78

Удаление: Тесильо, 84

🇯🇵 @REDSOFFICIAL are through to the next round of the #ClubWC. 👏