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15.12.2023 16:30 – FT 0 : 1
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Клубный чемпионат мира
15 декабря 2023, 18:29 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:36
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Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023

В четвертьфинале японская «Урава Редс» минимально обыграла «Леон» из Мексики

15 декабря 2023, 18:29 | Обновлено 15 декабря 2023, 18:36
1475
0
Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря состоялся первый четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира 2023, который проходит в Джидде (Саудовская Аравия).

Японская «Урава Редс» минимально обыграла представителя Мексики «Леон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Алекс Схалк. На 84-й защитник мексиканского клуба Вильям Тесильо получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

В полуфинале соревнований «Урава Редс» сыграет против английского «Манчестер Сити». Подопечные Жузепа Гвардиолы стартуют на КЧМ 2023 с 1/2 финала.

15 декабря в 20:00 по Киеву состоится второй четвертьфинальный матч турнира между «Аль-Ахли» (Египет) и «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия). Ранее саудовцы в 1/8 финала уверенно выиграли у «Окленд Сити» 3:0.

Клубный чемпионат мира 2023. 1/4 финала

Леон (Мексика) – Урава Редс (Япония) – 0:1

Голы: Схалк, 78

Удаление: Тесильо, 84

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Урава Редс Манчестер Сити Леон (Мексика) клубный чемпионат мира по футболу
Источник Sport.ua
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