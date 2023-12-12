Стартовал клубный ЧМ. Аль-Иттихад с голом Бензема вышел в 1/4 финала
В четвертьфинале саудовская команда сыграет против «Аль-Ахли» из Египта
12 декабря в Саудовской Аравии стартовал клубный чемпионат мира 2023.
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Саудовский клуб «Аль-Иттихад» вышел в 1/4 финала, разгромив команду «Окленд Сити» из Новой Зеландии (3:0).
Голы у хозяев поля в первом тайме забили Ромариньо, Нголо Канте, Карим Бензема.
❗️ ВИДЕО: Голы Бензема и партнеров в ворота Окленд Сити
В четвертьфинале саудовская команда сыграет против «Аль-Ахли» из Египта, а победитель этого матча выйдет в полуфинал на бразильский «Флуминенсе».
Клубный чемпионат мира 2023
Первый раунд, 12 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)
Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 3:0
Голы: Ромариньо, 29, Канте, 34, Бензема, 40
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Фотогалерея матча
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