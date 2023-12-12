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Клубный чемпионат мира
Аль-Иттихад
12.12.2023 20:00 – FT 3 : 0
Окленд Сити
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Клубный чемпионат мира
12 декабря 2023, 22:05 | Обновлено 12 декабря 2023, 22:46
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Стартовал клубный ЧМ. Аль-Иттихад с голом Бензема вышел в 1/4 финала

В четвертьфинале саудовская команда сыграет против «Аль-Ахли» из Египта

12 декабря 2023, 22:05 | Обновлено 12 декабря 2023, 22:46
1034
0
Стартовал клубный ЧМ. Аль-Иттихад с голом Бензема вышел в 1/4 финала
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

12 декабря в Саудовской Аравии стартовал клубный чемпионат мира 2023.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» вышел в 1/4 финала, разгромив команду «Окленд Сити» из Новой Зеландии (3:0).

Голы у хозяев поля в первом тайме забили Ромариньо, Нголо Канте, Карим Бензема.

❗️ ВИДЕО: Голы Бензема и партнеров в ворота Окленд Сити

В четвертьфинале саудовская команда сыграет против «Аль-Ахли» из Египта, а победитель этого матча выйдет в полуфинал на бразильский «Флуминенсе».

Клубный чемпионат мира 2023

Первый раунд, 12 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 3:0

Голы: Ромариньо, 29, Канте, 34, Бензема, 40

Сетка плей-офф

Фотогалерея матча

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Аль-Иттихад Джидда клубный чемпионат мира по футболу Окленд Сити Ромариньо Карим Бензема Н'Голо Канте
Источник Sport.ua
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