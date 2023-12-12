Клубный чемпионат мира
12.12.2023 20:00 – 45’ 3 : 0
Клубный чемпионат мира12 декабря 2023, 20:00 |
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Аль-Иттихад – Окленд Сити. Старт КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира
12 декабря 2023, 20:00 |
339
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12 декабря стартует клубный чемпионат мира по футболу 2023 в Саудовской Аравии.
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В первом поединке турнира «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) разыграет путевку в 1/4 финала соревнований в матче против «Окленд Сити» (Новая Зеландия).
Поединок состоится в 20:00 по Киеву в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».
В четвертьфинал победитель матча сыграет против «Аль-Ахли» (Египет).
Аль-Иттихад – Окленд Сити. Старт КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
40’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Аль-Иттихад).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ромариньо (Аль-Иттихад).
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