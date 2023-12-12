12 декабря стартует клубный чемпионат мира по футболу 2023 в Саудовской Аравии.

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В первом поединке турнира «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) разыграет путевку в 1/4 финала соревнований в матче против «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Поединок состоится в 20:00 по Киеву в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

В четвертьфинал победитель матча сыграет против «Аль-Ахли» (Египет).

Аль-Иттихад – Окленд Сити. Старт КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция