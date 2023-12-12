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Клубный чемпионат мира
Аль-Иттихад
12.12.2023 20:00 – 45 3 : 0
Окленд Сити
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Клубный чемпионат мира
12 декабря 2023, 20:00 |
339
0

Аль-Иттихад – Окленд Сити. Старт КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала клубного чемпионата мира

12 декабря 2023, 20:00 |
339
0
Аль-Иттихад – Окленд Сити. Старт КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

12 декабря стартует клубный чемпионат мира по футболу 2023 в Саудовской Аравии.

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В первом поединке турнира «Аль-Иттихад» (Саудовская Аравия) разыграет путевку в 1/4 финала соревнований в матче против «Окленд Сити» (Новая Зеландия).

Поединок состоится в 20:00 по Киеву в Джидде на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

В четвертьфинал победитель матча сыграет против «Аль-Ахли» (Египет).

Аль-Иттихад – Окленд Сити. Старт КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Аль-Иттихад).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ромариньо (Аль-Иттихад).
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смотреть онлайн Аль-Иттихад Джидда Окленд Сити клубный чемпионат мира по футболу
Источник Sport.ua
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