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Клубный чемпионат мира
Аль-Иттихад
12.12.2023 20:00 – FT 3 : 0
Окленд Сити
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Клубный чемпионат мира
13 декабря 2023, 05:17 | Обновлено 13 декабря 2023, 05:43
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0

Аль-Иттихад – Окленд Сити – 3:0. Как забил Бензема. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор стартового матча клубного чемпионата мира 2023.

13 декабря 2023, 05:17 | Обновлено 13 декабря 2023, 05:43
34
0
Аль-Иттихад – Окленд Сити – 3:0. Как забил Бензема. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

12 декабря в Саудовской Аравии стартовал клубный чемпионат мира 2023.

Все лучшие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» вышел в 1/4 финала, разгромив команду «Окленд Сити» из Новой Зеландии (3:0).

Голы у хозяев поля в первом тайме забили Ромариньо, Нголо Канте, Карим Бензема.

В четвертьфинале саудовская команда сыграет против «Аль-Ахли» из Египта, а победитель этого матча выйдет в полуфинал на бразильский «Флуминенсе».

Клубный чемпионат мира 2023

Первый раунд, 12 декабря, Джидда (Саудовская Аравия)

Аль-Иттихад (Саудовская Аравия) – Окленд Сити (Новая Зеландия) – 3:0

Голы: Ромариньо, 29, Канте, 34, Бензема, 40

Видеообзор матча

События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Аль-Иттихад).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Н'Голо Канте (Аль-Иттихад).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Ромариньо (Аль-Иттихад).
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клубный чемпионат мира по футболу Ромариньо Карим Бензема Аль-Иттихад Джидда Окленд Сити Н'Голо Канте видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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