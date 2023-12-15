В Саудовской Аравии продолжается клубный чемпионат мира по футболу 2023.

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В 1/4 финала встречаются команды Леон (Мексика) и Урава Редс (Япония).

Поединок проходит 15 декабря в 16:30 по Киеву в Джидде на стадионе Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.

В полуфинале победитель матча 19 декабря сыграет против Манчестер Сити (Англия).

Сетка плей-офф

Леон – Урава Редс. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.