Леон – Урава Редс. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 15 декабря в 16:30 матч 1/4 финала клубного чемпионата мира
В Саудовской Аравии продолжается клубный чемпионат мира по футболу 2023.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В 1/4 финала встречаются команды Леон (Мексика) и Урава Редс (Япония).
Поединок проходит 15 декабря в 16:30 по Киеву в Джидде на стадионе Prince Abdullah Al-Faisal Sports City.
В полуфинале победитель матча 19 декабря сыграет против Манчестер Сити (Англия).
Сетка плей-офф
Леон – Урава Редс. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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