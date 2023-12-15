Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Леон – Урава Редс – 0:1. Четвертьфинал КЧМ-2023. Видео гола и обзор
Клубный чемпионат мира
Леон
15.12.2023 16:30 – FT 0 : 1
Урава Ред Даймондс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Клубный чемпионат мира
15 декабря 2023, 20:50 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:06
236
0

Леон – Урава Редс – 0:1. Четвертьфинал КЧМ-2023. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2023

15 декабря 2023, 20:50 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:06
236
0
Леон – Урава Редс – 0:1. Четвертьфинал КЧМ-2023. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

15 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся первый четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира 2023.

Японская команда «Урава Редс» минимально обыграла представителя Мексики «Леон» со счетом 1:0.

Единственный гол на 78-й минуте забил Алекс Схалк.

В полуфинале «Урава Редс» сыграет против английского «Манчестер Сити».

Клубный чемпионат мира 2023. 1/4 финала

Леон (Мексика) – Урава Редс (Япония) – 0:1

Голы: Схалк, 78

Видео гола и обзор матча

События матча

84’
Вильям Тесильо (Леон) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Alex Schalk (Урава Ред Даймондс).
По теме:
Аль-Ахли – Аль-Иттихад. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стал известен соперник Ман Сити в 1/2 финала клубного чемпионата мира 2023
Леон – Урава Редс. Четвертьфинал КЧМ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
клубный чемпионат мира по футболу Урава Редс Леон (Мексика) видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Митрович догоняет Роналду. Аль-Хиляль упрочил лидерство в Саудовской Аравии
Футбол | 15 декабря 2023, 21:15 0
Митрович догоняет Роналду. Аль-Хиляль упрочил лидерство в Саудовской Аравии
Митрович догоняет Роналду. Аль-Хиляль упрочил лидерство в Саудовской Аравии

Команда Игора Йовичевича потерпела домашнее поражение

Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Футбол | 15 декабря 2023, 15:10 22
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского
Виктор Леоненко раскритиковал Суркиса за назначение тренером Шовковского

Бывший игрок «Динамо» не понимает политику клуба

ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Другие виды | 15.12.2023, 11:53
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
ЧМ-2023 по гандболу среди женщин. Расписание и результаты
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Хоккей | 14.12.2023, 22:50
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Большой камбэк. Украина U-20 на ЧМ отыгралась с 1:4 и выиграла в овертайме
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Футбол | 15.12.2023, 19:03
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге обрушился в 278 раз со старта сезона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
Испанский источник назвал стартового вратаря Реала на матч с Вильярреалом
14.12.2023, 10:56 1
Футбол
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
С разгромом напоследок. Заря без проблем разобралась с Брейдабликом
14.12.2023, 23:57 23
Футбол
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
ВИДЕО. Алиеву «прилетело» за статус УБД, экс-футболист жестко ответил
13.12.2023, 17:59 24
Футбол
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
Шахтер вернулся к варианту с Кевином. Предлагает 7+3 миллионов евро
14.12.2023, 11:55 7
Футбол
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Порту – Шахтер – 5:3. Голевая феерия в ЛЧ. Видео голов и обзор матча
14.12.2023, 00:05
Футбол
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
С кем сыграют? Определены 8 возможных соперников Шахтера в Лиге Европы
15.12.2023, 06:23 67
Футбол
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
Таблицы ЛЧ. Кто вышел в плей-офф? Шахтер весной сыграет в Лиге Европы
14.12.2023, 00:15 5
Футбол
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
Мудрик разозлил Почеттино своими действиями. Что произошло?
13.12.2023, 21:15 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем