Клубный чемпионат мира
15.12.2023 16:30 – FT 0 : 1
Клубный чемпионат мира15 декабря 2023, 20:50 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:06
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Леон – Урава Редс – 0:1. Четвертьфинал КЧМ-2023. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала клубного чемпионата мира 2023
15 декабря 2023, 20:50 | Обновлено 15 декабря 2023, 21:06
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15 декабря в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся первый четвертьфинальный поединок клубного чемпионата мира 2023.
Японская команда «Урава Редс» минимально обыграла представителя Мексики «Леон» со счетом 1:0.
Единственный гол на 78-й минуте забил Алекс Схалк.
В полуфинале «Урава Редс» сыграет против английского «Манчестер Сити».
Клубный чемпионат мира 2023. 1/4 финала
Леон (Мексика) – Урава Редс (Япония) – 0:1
Голы: Схалк, 78
Видео гола и обзор матча
События матча
84’
Вильям Тесильо (Леон) получает красную карточку.
78’
ГОЛ ! Мяч забил Alex Schalk (Урава Ред Даймондс).
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