Источник: Ювентус контактирует с окружением Георгия Судакова

Руководство туринского «Ювентуса» ведет переговоры с представителями полузащитников Георгия Судакова и Родриго Де Пауля, сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Боссы клуба до сих пор не определились с приоритетной целью на январь, поэтому пытаются продвигаться сразу в двух сделках.

21-летний Георгий Судаков в этом сезоне провел 17 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что за его игрой наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».

На счету 29-летнего Родриго Де Пауля 15 матчей и 3 ассиста за «Атлетико» в сезоне 2023/24. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 40 миллионов евро, в то время как украинец имеет ценник в размере 18 миллионов.

🗣️ “The Juventus management still haven't decided on the name to focus on for the January mercato, but the ones that are coming out such as Sudakov and De Paul, are by no means invented, as Juventus have carried on talks with their respective entourages.” (@romeoagresti /… pic.twitter.com/INZmAXg6oi