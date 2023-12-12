Источник: Ювентус контактирует с окружением Георгия Судакова

Руководство туринского «Ювентуса» ведет переговоры с представителями полузащитников Георгия Судакова и Родриго Де Пауля, сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Боссы клуба до сих пор не определились с приоритетной целью на январь, поэтому пытаются продвигаться сразу в двух сделках.

21-летний Георгий Судаков в этом сезоне провел 17 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что за его игрой наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».

На счету 29-летнего Родриго Де Пауля 15 матчей и 3 ассиста за «Атлетико» в сезоне 2023/24. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 40 миллионов евро, в то время как украинец имеет ценник в размере 18 миллионов.