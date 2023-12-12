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  4. Источник: Ювентус контактирует с окружением Георгия Судакова
Италия
12 декабря 2023, 16:45 |
578
0

Источник: Ювентус контактирует с окружением Георгия Судакова

Однако боссы клуба до сих пор не выбрали между украинским полузащитником и Родриго Де Паулем

12 декабря 2023, 16:45 |
578
0
Источник: Ювентус контактирует с окружением Георгия Судакова
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство туринского «Ювентуса» ведет переговоры с представителями полузащитников Георгия Судакова и Родриго Де Пауля, сообщает итальянский журналист Ромео Агрести.

Боссы клуба до сих пор не определились с приоритетной целью на январь, поэтому пытаются продвигаться сразу в двух сделках.

21-летний Георгий Судаков в этом сезоне провел 17 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 3 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Ранее сообщалось, что за его игрой наблюдал лично спортивный директор «Ювентуса».

На счету 29-летнего Родриго Де Пауля 15 матчей и 3 ассиста за «Атлетико» в сезоне 2023/24. Портал Transfermarkt оценивает аргентинца в 40 миллионов евро, в то время как украинец имеет ценник в размере 18 миллионов.

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Источник Twitter
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