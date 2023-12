Globe Soccer Awards: есть 8 финалистов на награду лучшему тренеру года

Оглашены имена финалистов, которые претендуют на награду лучшему тренеру года по версии Globe Soccer Awards.

Обладателем приза по итогам 2023 года могут стать Жузеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли» Каир), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти (сборная Италии) и Хави («Барселона»).

Напомним, в 2022 году лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards стал нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Ранее стали известны претенденты-финалисты на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards.

YOUR VOTES ARE IN!⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠ 🏆 THE FINALISTS in the BEST COACH category at #GlobeSoccer Awards 2023: Ancelotti, Arteta, Guardiola, Inzaghi, Koller, Scaloni, Spalletti, and Xavi.



