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12 декабря 2023, 11:53 | Обновлено 12 декабря 2023, 11:59
152
1

Globe Soccer Awards: есть 8 финалистов на награду лучшему тренеру года

Среди соискаталей приза – его действующий обладатель

12 декабря 2023, 11:53 | Обновлено 12 декабря 2023, 11:59
152
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Globe Soccer Awards: есть 8 финалистов на награду лучшему тренеру года
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Оглашены имена финалистов, которые претендуют на награду лучшему тренеру года по версии Globe Soccer Awards.

Обладателем приза по итогам 2023 года могут стать Жузеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Карло Анчелотти («Реал» Мадрид), Микель Артета («Арсенал»), Симоне Индзаги («Интер»), Марсель Коллер («Аль-Ахли» Каир), Лионель Скалони (сборная Аргентины), Лучано Спаллетти (сборная Италии) и Хави («Барселона»).

Напомним, в 2022 году лучшим тренером года по версии Globe Soccer Awards стал нынешний наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

Ранее стали известны претенденты-финалисты на получение награды лучшему вратарю года по версии Globe Soccer Awards.

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Globe Soccer Awards Карло Анчелотти Лионель Скалони Жузеп Гвардиола Микель Артета Хави Симоне Индзаги Марсель Коллер Лучано Спаллетти
Источник Twitter
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potemkin78
только Хави, только хард-корд
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