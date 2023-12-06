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Испания
06 декабря 2023, 12:36 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:43
297
0

Бавария подписала контракт с 22-летним вингером аутсайдера Ла Лиги

Игрок «Гранады» Брайан Сарагоса уже прошел первую часть медосмотра в Мюнхене

06 декабря 2023, 12:36 | Обновлено 06 декабря 2023, 12:43
297
0
Бавария подписала контракт с 22-летним вингером аутсайдера Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Брайан Сарагоса

22-летний фланговый полузащитник «Гранады» Брайан Сарагоса подписал контракт с мюнхенской «Баварией».

Об этом утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо. По информации источника, молодой футболист уже прошел первую часть медосмотра. Мюнхенцы выложат за вингера 15 миллионов евро, которые прописаны в его нынешнем контракте в качестве отступных. Правда, до конца сезона Сарагоса, интерес к которому проявляли «Атлетико», «Лейпциг», «Байер» и «Брентфорд», продолжит выступать за «Гранаду» на правах аренды.

Добавим, что в нынешнем сезоне вингер провел за аутсайдера Примеры (текущее 19-е место в турнирной таблице) 14 матчей и забил пять мячей, в том числе отличившись дублем в ничейном поединке против «Барселоны» (2:2).

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Гранада Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Фабрицио Романо
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