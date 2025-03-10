Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби
Матч против «Эспаньола» начнется в 22:00 по Киеву
В понедельник, 10 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Жирона».
Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».
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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
В стартовом составе каталонского клуба заявлен вингер «Жироны» Виктор Цыганков.
Голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов из Украины остался в запасе.
В этом сезоне Цыганков отыграл 20 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.
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