Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби

В понедельник, 10 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Жирона».

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе каталонского клуба заявлен вингер «Жироны» Виктор Цыганков.

Голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов из Украины остался в запасе.

В этом сезоне Цыганков отыграл 20 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.