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Испания
10 марта 2025, 21:05 | Обновлено 10 марта 2025, 21:35
925
0

Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби

Матч против «Эспаньола» начнется в 22:00 по Киеву

10 марта 2025, 21:05 | Обновлено 10 марта 2025, 21:35
925
0
Сыграет ли Цыганков? Известен состав Жироны на каталонское дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 10 марта, состоится матч 27-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Эспаньол» и «Жирона».

Игра пройдет в Барселоне на стадионе «RCDE».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В стартовом составе каталонского клуба заявлен вингер «Жироны» Виктор Цыганков.

Голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов из Украины остался в запасе.

В этом сезоне Цыганков отыграл 20 матчей, забил два гола и сделал четыре ассиста.

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Эспаньол Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков стартовые составы Владислав Крапивцов
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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