Миколенко заявлен в старте Эвертона на матч против Ноттингем Форест

В субботу, 2 декабря, состоится матч 14-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Эвертон». Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

В стартовом составе гостей традиционно место левого защитника займет украинец Виталий Миколенко.

Начало поединка запланировано в 19:30 по киевскому времени.

После 13 сыгранных туров в чемпионате Англии по футболу «ириски» занимают 19 строчку с 4 очками, а «Ноттингем Форест» идет 15 с 13 баллами.

🔁 Four changes from #NFOBHA.

🇨🇮 Serge, Sangaré and Boly start.

© Yatesy takes the armband.



Here's our side to take on @Everton.



📋 #NFOEVE